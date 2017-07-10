10 июля 2017 года 10:20
Рубль повышается к доллару и евро на открытии в понедельник
Москва. 10 июля. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефтяном рынке.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,27-60,31 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,29 руб./$1 (-6,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 68,77 руб./EUR1 (-13,25 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 9,4 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, до 64,08 рубля.
Доллар при этом оказался на 8,67 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,45 копейки ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на фоне нефти, дорожающей в понедельник после падения до самых низких отметок за две недели, которое трейдеры сочли чрезмерным. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК поднялась на 0,11% - до $46,76 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,11% - до $44,28 за баррель.
Падение нефти обоих сортов по итогам прошлой недели составило около 4%. Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе увеличилось на семь единиц, до 763 штук. Некоторые аналитики и участники рынка рассчитывали на снижение этого показателя.
Опубликовано: /Финмаркет/
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