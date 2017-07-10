На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 10 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также на фоне нейтральных итогов первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в пятницу благодаря сильным статданным по рынку труда США. По итогам недели индексы повысились на 0,1-0,3%. Число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 222 тыс., тогда как аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали менее значительного повышения - на 174 тыс. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения, со 138 тыс. до 152 тыс. Между тем уровень безработицы в США в июне вырос до 4,4% с 4,3%, хотя эксперты не ожидали изменений.

Большинство азиатских фондовых индексов растут в понедельник вслед за пятничным ралли Уолл-стрит, трейдеры реагируют на статданные о рынке труда США и китайской инфляции. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,5%. В прошлую пятницу индикатор достиг минимума за пять недель. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,79%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,2%. Вместе с тем китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%, а Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний - на 0,5%. Биржи Таиланда закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.

В свою очередь нефть дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник после падения до самых низких отметок за две недели, которое трейдеры сочли чрезмерным. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:33 МСК поднялась на 0,47% - до $46,93 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,41% - до $44,41 за баррель. В прошлую пятницу Brent опустилась на 2,9%, до $46,71 за баррель, WTI - на 2,8%, до $44,23 за баррель. Падение за неделю составило около 4%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе увеличилось на 7 единиц, до 763 штук. Некоторые аналитики и участники рынка рассчитывали на снижение этого показателя.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла почти в 3,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 30,853 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,454 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 июля не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 516,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "О1 Пропертиз Финанс-01" (+0,73%), "МОЭСК БО-09" (+0,24%) и "РЖД-23" (+0,2%), а в лидерах снижения - "Мостотрест-08" (-0,8%), "ЧТПЗ БО-001Р-02" (-0,5%) и "Металлоинвест БО-02" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДелоПортс" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей в размере 9,4% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-10-го купонов. Бумаги имеют полугодовые купоны. Сбор заявок прошел 7 июля. Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 11 июля. Бумаги серии 001P-01 размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании общим объемом до 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - до 10 лет. Срок действия программы - бессрочная.

Кроме того, на 11 июля компания объявила оферту по бондам 1-й серии. Облигации были предъявлены к выкупу в период с 3 по 7 июля. Цена выкупа бумаг 1-й серии установлена в размере 105,63% от номинала. Эмитент вышел с дебютными бондами осенью 2015 года, разместив в ноябре 10-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Купонный период - полгода. По бумагам 1-й серии в ноябре 2018 года предусмотрена оферта.

ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) установило ставку 1-го купона 5-летних биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей в размере 8,15% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 7 июля. Техническое размещение бумаг запланировано на 13 июля. Бонды размещаются по открытой подписке в рамках программы облигаций компании на сумму до 100 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 30 лет. Программа бессрочная.

ПАО "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-02 объемом 6 млрд рублей в размере 9,24% годовых. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Бумаги имеют квартальные купоны. Сбор заявок на бонды прошел 7 июля. Техническое размещение 5-летних бумаг запланировано на 14 июля.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 16-го купона облигаций 29-й серии в размере 5,1% годовых (12,72 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации размещены на 35 лет и имеют квартальные купоны. Ставка 2-132-го купонов рассчитывается как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.