Brent выше $47

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в пятницу. Большинство азиатских фондовых индексов растет в понедельник. Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в пятницу благодаря сильным статданным по рынку труда США. По итогам недели индексы повысились на 0,1-0,3%.

Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 222 тыс., тогда как аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали менее значительного повышения - на 174 тыс.

Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения, со 138 тыс. до 152 тыс.

Между тем уровень безработицы в США в июне вырос до 4,4% с 4,3%, хотя эксперты не ожидали изменений.

Средняя почасовая оплата труда в прошлом месяце увеличилась на 0,2% относительно мая вместо ожидавшегося роста на 0,3%.

"Показатели оказались намного лучше, чем ожидали инвесторы, - говорит старший рыночный стратег CMC Markets Колин Чижински. - Но рост зарплат был чуть ниже прогнозов, что негативно сказалось на курсе доллара и позитивно отразилось на индексе Dow Jones".

Нефтяной рынок также оставался в центре внимания инвесторов. Цены на эталонные марки нефти упали в пятницу почти на 3% на данных о значительном (на 88 тыс. баррелей в сутки) росте добычи в США на прошлой неделе.

Акции крупных американских нефтедобывающих компаний Transocean Ltd и Apache Corp. подешевели на 2% и 1,4% соответственно.

Цена бумаг производителя микрочипов Qualcomm Inc. выросла на 1%. В четверг компания подала жалобу в Комиссию по международной торговле США против Apple Inc., обвинив производителя iPhone в нарушении шести патентов. Qualcomm настаивает на том, чтобы регулятор запретил импорт в США продукции Apple, в которой задействованы эти технологии.

Капитализация Apple повысилась на 1%.

Котировки акций производителя консервированных супов Campbell Soup увеличились на 0,2%. Компания сообщила о планах приобрести конкурирующую Pacific Foods за $700 млн.

Рыночная стоимость разработчика ПО для беспроводных сетей Synchronoss Technologies увеличилась на 4% на заявлении руководства о том, что компания может быть продана.

Индекс Dow Jones Industrial Average 7 июля повысился на 94,3 пункта (0,44%) и составил 21414,34 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 15,43 пункта (0,64%) - до 2425,18 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 63,61 пункта (1,04%) и составил 6153,08 пункта.

Большинство азиатских фондовых индексов растет в понедельник вслед за пятничным ралли Уолл-стрит, трейдеры реагируют на статданные о рынке труда США и китайской инфляции, передает CNBC.

Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,5%. В прошлую пятницу индикатор достиг минимума за пять недель.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,2%.

Вместе с тем китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%, а Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний - на 0,5%.

Биржи Таиланда закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.

Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 222 тыс., тогда как аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали менее значительного повышения - на 174 тыс. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения, со 138 тыс. до 152 тыс.

Между тем уровень безработицы в США в июне вырос до 4,4% с 4,3%, хотя эксперты не ожидали изменений.

Потребительская инфляция в Китае в июне стабилизировалась на уровне 1,5%, что в целом соответствовало ожиданиям рынка (прогноз - 1,6%). Цены производителей выросли на 5,5%, как и в мае, темпы их повышения совпали с консенсус-прогнозом.

Заказы на производственное оборудование в Японии упали в мае на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем ожидали повышения на 1,7%.

Цена бумаг Wanda Hotel взлетела в ходе торгов в Гонконге на 155%, затем подъем замедлился на 85%. Гостиничный оператор продает 76 отелей и 13 культурно-развлекательных объектов китайскому девелоперу Sunac за $9,3 млрд. Торги акциями Sunac в Гонконге приостановлены в понедельник.

Рыночная стоимость Orient Overseas International подскочила почти на 20% на новостях о том, что судоходная компания Cosco Shipping Holdings предлагает купить ее за $6,3 млрд. Торги акциями Cosco в Шэньчжэне были приостановлены еще в мае, но в Гонконге бумаги потеряли в цене 0,6%.

В Гонконге также дорожают акции страховщиков: Ping An Insurance прибавил 2,7%, China Life Insurance - 2,5%.

В Японии подъем возглавляют высокотехнологичные компании: цена акций Canon повысилась на 2,7%, Sony и Fanuc - на 1,7%.

Японские судоходные компании Mitsui OSK, Kawasaki Kisen и Nippon Yusen в пятницу официально объявили о создании совместного предприятия для контейнерных перевозок. Их акции подорожали соответственно на 5,3%, 2,6% и 2,3%.

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в понедельник после паления до самых низких отметок за две недели, которое трейдеры сочли чрезмерным.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск поднялась на 37 центов (0,79%) - до $47,08 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,34 (0,77%) - до $44,57 за баррель.

В прошлую пятницу Brent опустилась на $1,40 (2,9%), до $46,71 за баррель, WTI - на $1,29 (2,8%), до $44,23 за баррель. Падение за неделю составило около 4%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе увеличилось на семь единиц, до 763. Некоторые аналитики и участники рынка рассчитывали на снижение этого показателя.

Макростратег Seaport Global Securities Ричард Хейстингс заявил MarketWatch, что не следует недооценивать влияние на нефтяной рынок новостей о переходе ряда автопроизводителей исключительно на электромобили и гибриды, а также о постепенном отказе Франции от использования двигателей внутреннего сгорания.