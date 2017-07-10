Цены на нефть остаются на относительно низких уровнях, что может оказать некоторое давление на индекс ММВБ - Инвестиционная палата

"К открытию торгов в России складывается позитивный внешний фон. Однако цены на нефть остаются на относительно низких уровнях, что может оказать некоторое давление на индекс ММВБ. В ходе торгов текущей недели мы не исключаем новые попытки локальной коррекции к 1870-1900 пунктам по индексу ММВБ, которые рекомендуем использовать для покупок. Текущую картину рассматриваем как формирование восходящего тренда или широкого "боковика" с верхней границей в районе 2100-2300 пунктов", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.