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Главная / Мнения аналитиков / Цены на нефть остаются на относительно низких уровнях, что может оказать некоторое давление на индекс ММВБ - Инвестиционная палата
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10 июля 2017 года 09:00
Цены на нефть остаются на относительно низких уровнях, что может оказать некоторое давление на индекс ММВБ - Инвестиционная палата
"К открытию торгов в России складывается позитивный внешний фон. Однако цены на нефть остаются на относительно низких уровнях, что может оказать некоторое давление на индекс ММВБ. В ходе торгов текущей недели мы не исключаем новые попытки локальной коррекции к 1870-1900 пунктам по индексу ММВБ, которые рекомендуем использовать для покупок. Текущую картину рассматриваем как формирование восходящего тренда или широкого "боковика" с верхней границей в районе 2100-2300 пунктов", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.
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10 июля 2017 года 19:30
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Москва. 10 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник, рубль немного растет к бивалютной корзине благодаря повышению цен на нефть. читать дальше
.10 июля 2017 года 18:43
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.10 июля 2017 года 17:28
Участники рынка ждут дальнейшего повышения ставок ФРС в долгосрочной перспективе - "Открытие Брокер"
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.10 июля 2017 года 16:43
Американская валюта продолжает привлекать покупателей после подъема в пятницу. Данные по рынку труда вышли неоднозначными, но игроки решили сфокусироваться на позитивных сторонах отчета и проигнорировали слабые показатели роста зарплат, отчасти сославшись на убеждение Федрезерва во «временном... читать дальше
.10 июля 2017 года 15:45
Москва. 10 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в понедельник, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне возобновившей падение нефти. читать дальше
.10 июля 2017 года 15:31
Мы ожидаем консолидации индекса ММВБ во второй половине дня у отметки 1925 пунктов - Dukascopy Bank SA
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.10 июля 2017 года 15:07
Российский рублёвый индекс ММВБ может от текущих отметок запросто начать корректироваться - ИК "Финам"
После нейтрального старта новой торговой недели, российские биржевые индексы в первые часы торгов понедельника сумели показать рост в пределах 1%, но ближе к обеду их завоевания были полностью растеряны, комментирует аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. К 14:00 российский рублёвый индекс ММВБ и... читать дальше
.10 июля 2017 года 14:29
Серебро вряд ли разовьет собственную рыночную динамику и избавится от зависимости от золота - Julius Baer
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.10 июля 2017 года 14:06
"Нефтяные цены продолжают "смотреть вниз". Данные об увеличении числа буровых в США по итогам недели (+7 ед.) в очередной раз подтверждают "живучесть" сланцевиков и ставят под вопрос сроки приведения рынка к балансу с учетом текущих договоренностей ОПЕК+. В этой связи достаточно примечательно... читать дальше
.10 июля 2017 года 13:49
"Рубль сохраняет уязвимость на фоне отсутствия позитива на нефтяном рынке, слабого интереса к ЕМ валютам в целом, а также локальных историй, связанных с дивидендными выплатами. Отсутствие заметных факторов поддержки в этой связи готовят рубль к новым испытаниям. Полагаем, что на горизонте текущей... читать дальше
.10 июля 2017 года 13:31
Ожидаемый торговый диапазон составляет 59,80-60,80 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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Скорее всего, колебания нефти в диапазоне 42-52 доллара за баррель продолжатся до конца лета - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть продолжают чувствовать себя не очень уверенно, даже несмотря на то, что руководители ОПЕК "сигналят" о намерении провести беседы с представителями Ливии и Нигерии об их роли в процессе стабилизации спроса и предложения. В целом для рынка сейчас будет самым главным, просто понять... читать дальше
.10 июля 2017 года 12:47
В случае продолжения нисходящего движения золото может достигнуть уровня поддержки на 1198,77 - Dukascopy Bank SA
"Цены на золото в понедельник утром снижались на фоне опубликованных в пятницу данных рынка труда США. В случае продолжения нисходящего движения XAU/USD может достигнуть уровня поддержки - недельной S1 на 1198,77. И если поддержка окажется сильной, то, возможно, что, оттолкнувшись, пара вернётся к... читать дальше
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