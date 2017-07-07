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07 июля 2017 года 20:02

Рубль снижается к доллару и евро следом за падающей нефтью

Москва. 7 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине следом за падающей нефтью.

Курс доллара США составил 60,57 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 40,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,01 руб./EUR1, поднявшись на 29 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 35,46 копейки - до 64,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль опускается к доллару и евро на фоне нефти, демонстрирующей резкое снижение в ходе волатильной сессии пятницы. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск опустилась на 3,28% - до $46,63 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 3,25% - до $43,9 за баррель. С начала недели Brent подешевела на 3,2%, WTI - на 4,6%. В пятницу внимание инвесторов будет направлено на отчет нефтесервисной компании Baker Hughes об изменении числа активных нефтедобывающих установок. На прошлой неделе показатель снизился впервые за 24 недели и во второй раз с начала текущего года.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, рубль вечером в пятницу торгуется у минимальных годовых значений. "Основная причина для снижения рубля заключается в падении более чем на 3% цен на нефть, а также снижения интереса к рискованным активам у международных инвесторов. Некоторую поддержку рублю оказывают неожиданные данные по инфляции в России за июнь, которые оказались выше прогнозов. В этой связи инвесторы будут с особым интересом ожидать заседания ЦБ РФ, которое состоится 28 июля и по итогам которого станут ясны перспективы ключевой ставки. В целом, можно говорить, что пара "доллар-рубль" вышла из диапазона 55,5-58,5 руб./$1 и вошла в диапазон 59-62 руб./$1 и, скорее всего, именно здесь и будет находиться в ближайшее время. Конечно, с оглядкой на нефть и макроэкономические показатели", - подчеркивает Р.Фролов.

"Происходящее на сырьевой площадке пока укладывается в представление о закрытии длинных позиций и возвращении в суровую реальность перепроизводства нефти и скудного спроса на нее. Баррель Brent в пятницу в моменте падал на 3,5% и намерен, похоже, закрепиться впервые за полторы недели ниже $47 за баррель. Российский рубль отыгрывает перепады настроения в нефти ограниченно. Доллар США укрепляется в финале недели на 0,5% и находится у полугодовых пиков, евро подорожал до восьмимесячных максимумов и впервые с ноября прошлого года пробивал 69 руб./EUR1", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Ключевым фактором ослабления рубля выступает дешевеющая нефть. Как бы то ни было, стоит отметить относительную устойчивость рубля к негативу. Возможно, это связано с денежными потоками из-за активной части дивидендного периода, низкой инфляции и с ожиданием скорой балансировки рынка нефти из-за сезонности и усилий ОПЕК+", - отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 13,66 копейки, до 60,38 руб./$1, и поднял курс евро на 56,56 копейки, до 68,95 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 21,61 копейки по отношению к четвергу и составил 60,3642 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 35,72 копейки по отношению к 6 июля и составил 60,4286 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 503,168 млн, из которых $1 млрд 442,629 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 060,539 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 57,692 копейки к четвергу - до 68,9102 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 60,21 копейки по отношению к 6 июля и составил 68,9495 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR537,252 млн, из которых EUR223,71 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR313,542 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг практически не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" понизилась на 1 базисный пункт - до 9,25%, ставка на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 9,24% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев также не изменились в сравнении с предыдущим днем - 9,26%, 9,22% и 9,14% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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