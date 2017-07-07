Рынок акций на неделе подрос по ММВБ за счет ослабления рубля

Рынок акций РФ в первую неделю июля подрос по индексу ММВБ за счет ослабления рубля на фоне упавшей нефти, а также благодаря ожиданиям встречи президентов США и России на саммите G20. Давление на рынок оказали отсечки дивидендов ряда крупных компаний.

В период с 3 по 7 июля индекс ММВБ вырос на 1,8% - до 1912,48 пункта, индекс РТС просел на 0,6% и достиг 995,24 пункта; доллар подорожал на 1,6 рубля, а сентябрьская нефть Brent подешевела на 4,6% или $2,25.

Неделя началась с роста выше 1900 пунктов по индексу ММВБ во главе с нефтяными бумагами на фоне подъема нефти, мировых фондовых площадок и ослабления рубля. Среди лидеров роста выступили акции "Роснефти" (+2%) на слухах, что компания выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие.

Нефть Brent в понедельник превысила отметку $49 за баррель на статистике Baker Hughes о снижении числа активно эксплуатируемых буровых установок в США на две единицы (до 756 штук). Сокращение было первым за 24 недели и вторым с начала текущего года. Сдерживающим фактором стали новости об увеличении нефтедобычи в Ливии до максимума за четыре года - более чем 1 млн баррелей в сутки.

Во вторник индекс ММВБ поднялся к 1920 пунктам, обновив максимум с конца мая на фоне роста нефти и ослабления рубля, лидерами роста выступили бумаги экспортеров и телекомов. Акции "Газпрома" (+2,4%) выросли на новостях об увеличении добычи газа концерном в первом полугодии на 18,4% или на 36,2 млрд кубометров.

Президент РФ В.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились совместно продвигать российский план поэтапного урегулирования ситуации на Корейском полуострове и китайские инициативы о параллельном замораживании ядерной деятельности Пхеньяна и военных учений США и Южной Кореи. Мировые рынки просели на новостях об очередном запуске межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей. Нефть Brent поднялся до $49,7 за баррель.

В среду рынок акций консолидировался, ММВБ на ослаблении рубля превысил 1920 пунктов, РТС просел в район 1000 пунктов на фоне упавшей нефти после выхода на рынок американских игроков. Лучше рынка выглядели бумаги металлургов и взлетели к новым вершинами акции "Аэрофлота" (+2,7%, выше 204 рублей). Мировые площадки подросли, несмотря на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что испытание МБР Северной Кореей является новым витком угрозы для США, их союзников и региональных партнеров, а также для всего мира в целом.

Нефть Brent упала к $48 за баррель на сигналах, что Россия не готова пойти на новые сокращения добычи сырья, а намерена придерживаться текущего соглашения, подразумевающего снижение добычи в странах ОПЕК+ на 1,8 млн б/с до конца марта 2018 года.

В четверг рынок акций умеренно подрос по индексам (ММВБ выше 1920 пунктов, РТС – выше 1010 пунктов) за счет бумаг экспортеров на фоне роста нефти, оптимизм был омрачен снижением мировых фондовых площадок и укреплением рубля. Взлетели к новым вершинам бумаги "Аэрофлота" (+5,4%, выше 215 руб.) и упали акции "Ростелекома" (-6% и -8% "префы") и "Татнефти"(-4,5% и -6,6% "префы") из-за отсечки на бирже дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2".

Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители центробанка не смогли прийти к единому мнению о прогнозах инфляции и ее возможном влиянии на темпы повышения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal fund rate). Нет ясности и в сроках сокращения активов на балансе Федрезерва, хотя часть руководителей ЦБ хотела приступить к нему до конца лета.

Негативом для мировых площадок также стала статистика ADP о занятости в производственном секторе – в июне число новых рабочих мест увеличилось на 158 тыс., при прогнозах роста на 188 тыс. после майского увеличения на 253 тыс. мест. Слабые показатели сокращают вероятность скорого дальнейшего повышения ставки Федрезервом США, что позитивно для рисковых активов и негативно для доллара.

Нефть Brent по инерции поднялась к $49 за баррель, но статистика Минэнерго США вечером охладила "быков". Несмотря на то, что в США сильнее ожиданий сократились за неделю запасы нефти и нефтепродуктов, выросла добыча нефти - до 9,338 млн б/с с 9,250 млн б/с неделей ранее.

В пятницу рынок акций откатился к 1910 пунктам по ММВБ и к 995 пунктам по РТС вслед за падением мировых площадок и на отсечке дивидендов в бумагах "Мобильных телесистем" (-5,7%), "ЛУКОЙЛа" (-4,3%) и "РусГидро" (-4,9%). Инвесторы сократили активность в ожидании новостей с саммита G20, прежде всего об итогах встречи президентов США и России. Доллар поднялся в район 60,5 рубля, нефть Brent упала к $46,5 за баррель на фоне опасений ужесточения денежно-кредитной политики по всему миру (в первую очередь в США и еврозоне).

Официальные данные Минтруда США показали рост числа рабочих мест в июне на 222 тыс., при прогнозах роста на 174 тыс. после увеличения в мае на 138 тыс.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка смотрелись акции "Аэрофлота" (+13%), "АЛРОСА" (+11%), "МРСК Северо-Запада" (+10%); хуже рынка выглядели "префы" "Ростелекома" (-8%), бумаги "Соллерса" (-6%), "ТГК-14" (-6%).

Динамику рынка акций на следующей неделе задаст нефть и итоги саммита G20. Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1850-1920 пунктов, для индекса РТС - 950-1010 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".