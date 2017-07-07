Цены евробондов РФ по итогам недели упали на фоне опасений ужесточения ДКП мировыми ЦБ

Москва. 7 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно упали на фоне опасений ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) мировыми Центробанками, прежде всего Федеральной резервной системой (ФРС) США и Европейским ЦБ; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году.

При этом снижение стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) было менее значительным, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к снижению цен сформировалась в секторе российских еврооблигаций уже в самом начале недели, чему способствовали дешевеющие US Treasuries. При этом активность участников рынка в преддверии выходного дня в США (4 июля) была невысокой, а сами торги проходили без энтузиазма и идей.

После спокойного вторника из-за выходного дня в США в средине недели активность продавцов на рынке отечественных евробондов вновь возросла на фоне снижения у мировых инвесторов "аппетита к риску", что выразилось в падении стоимости долговых бумаг практически всех emerging markets. Дополнительное давление на рынок оказало возобновившееся снижение мировых цен на нефть на опасениях избытка запасов сырья на мировом рынке (Brent потеряла за день 3,7% стоимости, WTI - 4,1%). Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, повысилась до 9,338 млн баррелей в сутки (б/с) с 9,250 млн б/с неделей ранее, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. Добыча нефти участниками ОПЕК повысилась в июне второй месяц подряд, по оценкам Thomson Reuters Oil Research. Нефтяной экспорт ОПЕК вырос в июне на 450 тыс. б/с по сравнению с маем - до 25,92 млн б/с.

В последние два дня недели расстановка сил как на мировых площадках, так и в секторе российских еврооблигаций не изменилась - на рынке по-прежнему доминировали продавцы на фоне общемирового бегства инвесторов от рисков в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, причем 6 июля падение котировок самых "длинных" выпусков евробондов России с погашением в 2042-2047 годах достигало 100 базисных пунктов.

При этом американские фондовые индексы упали в четверг самыми быстрыми темпами с мая на фоне повышения доходности US Treasuries и сохранения цены нефти WTI ниже $46 за баррель. Инвесторы были обеспокоены ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики по всему миру, в первую очередь, в США и еврозоне. Протоколы заседаний Федрезерва США и Европейского ЦБ продемонстрировали растущую склонность руководителей двух центробанков к отказу от стимулирующих мер. Доходность гособлигаций развитых стран заметно выросла после публикации протоколов, причем для Германии она достигла максимума за 18 месяцев (0,56% годовых); процентные ставки десятилетних US Treasuries выросли 6 июля на 4 базисных пункта - до 2,38% годовых.

В результате, стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла всего на 0,02% и составила 120,05% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries сузился за пять торговых дней на 10 пунктов и 7 июля составил 66 базисных пунктов).

Вместе с тем еврооблигации с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 2,6%, с погашением в 2042 году - на 2,1% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 пункта и составил 272 базисных пункта). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели на 1,43%, бумаги с погашением в 2023 году - на 1% (их спред к US Treasuries расширился на 8 пунктов - до 177 базисных пунктов), бумаги с погашением в 2020 году потеряли в цене 0,44%, а с погашением в 2018 году - 0,22%.

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за неделю на 2% - до 98,69% от номинала (доходность выросла на 14 пунктов и оставила 5,34% годовых), новый десятилетний выпуск потерял в цене 0,93%, опустившись до 98,97% от номинала (его доходность выросла на 12 пунктов - до 4,38% годовых).

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сформируется какой-либо ярко выраженной тенденции на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, основной движущей силой для рынка валютных гособлигаций в ближайшие недели будут внешние факторы. Во-первых, большое влияние будет оказывать ситуация на рынке углеводородов, где в последнее время наблюдается повышенная волатильность. Во-вторых, сдерживать активность покупателей будут такие факторы, как общая нестабильность мировых рынков капитала на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками.