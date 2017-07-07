Падение рынка акций РФ в пятницу вслед за нефтью сдержали выросшая Америка и новости с саммита G20

Москва. 7 июля. Падение рынка акций РФ в пятницу вслед за нефтью сдержали выросшая фондовая Америка и новости с саммита G20, где встречались президенты РФ и США.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1912,48 пункта (-0,6%, минимум дня - 1897,87 пункта), индекс РТС - 995,24 пункта (-1,6%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,1% благодаря ослаблению рубля.

Доллар подорожал до 60,53 рубля (+0,37 рубля).

За неделю индекс ММВБ вырос на 1,8%, а индекс РТС просел на 0,6% на фоне роста доллара на 1,6 рубля.

В падении в пятницу лидировали лишившиеся дивидендной составляющей (с учетом расчетов "Т+2") рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-4,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-5,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4,9%). Также упали бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,1%).

Подросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,3% "префы").

Президент РФ Владимир Путин в начале встречи с президентом США Д.Трампом заявил, что надеется обсудить острые вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Д.Трамп выразил надежду, что эта встреча принесет позитив как для России и США, так и для других стран.

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов, однако в Европе к вечеру настроения улучшились (DAX и FTSE выросли на 0,1-0,2%), плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,6%) на фоне выхода неплохих статданных.

Вышедшая в пятницу статистика по рынку труда США за июнь показала прирост рабочих мест на 222 тыс. при прогнозах роста на 174 тыс. и увеличение безработицы до 4,4%, хотя не ожидалось изменений с уровня 4,3%.

Нефть дешевеет в пятницу из-за увеличения добычи в США, которое усилило опасения инвесторов, вызванные ранее обнародованными данными о росте производства топлива в государствах ОПЕК.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, повысилась до 9,338 млн баррелей в сутки (б/с) с 9,250 млн б/с неделей ранее, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. В годовом выражении подъем составил 910 млн б/с, или 10,8%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $46,52 за баррель (-3,3% и +0,7% в четверг), августовская цена WTI - $44,0 за баррель (-3,3% и +0,9% накануне).

Соглашения ОПЕК+ недостаточно для восстановления равновесия на нефтяном рынке, для этого потребуются изменения добычи в США, считают аналитики Morgan Stanley. Эксперты инвестбанка ухудшили прогноз цены WTI на конец 2017 года с $55 до $48 за баррель, Brent - с $57,5 до $50,5 за баррель.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, рынок акций в пятницу скорректировал недельный рост на фоне смешанных настроениях на мировых фондовых площадках. Российский рынок испытал давление от снижения нефти Brent ниже $47 за баррель. Также чувствовалось заметное напряжение инвесторов из-за встречи президентов США и РФ в рамках саммита G20. Опасения игроков сосредоточены вокруг геополитических рисков, вследствие чего курс доллара США поднялся до 60,5 руб./$1. С точки зрения технического анализа индекс ММВБ сохранил уровень поддержки 1900 пунктов, что является позитивным сигналом.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, основной новостной поток в пятницу формировался вокруг саммита G20 и встречи В.Путина и Д.Трампа в "расширенном" составе. Ранее анонсировалось, что в рамках встречи первых лиц будет обсуждаться ситуация в Сирии и на Украине.

Помимо давления на котировки "черного золота" валютной переоценки (ввиду роста индекса доллара DXY), причиной распродаж в нефти стало решение правительства США кардинально упростить выдачу разрешений на разведку, в том числе бурением, нефти и газа. Вечером ожидается публикация отчета Baker Hughes по количеству действующих буровых установок.

На вечерней торговой сессии ожидается повышенная волатильность из-за новостей со встречи В.Путина и Д.Трампа, а также публикации данных по буровым установкам. Прогноз по паре доллар/рубль на вечер - рост в пределах 0,5%.

Как отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов, рубль снижается под влиянием дешевеющей нефти, а также охлаждения инвесторов к риску перед встречей В.Путина и Д.Трампа на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Против российской валюты играет снижение привлекательности отечественных активов для иностранных спекулянтов и старт сезона выплаты дивидендов.

Нефть падает в цене, несмотря на сокращение недельных запасов сырья в США на 6,3 млн баррелей: участников рынка в большей степени впечатлили данные Управления энергетической информации (EIA), которые свидетельствуют о росте нефтедобычи американских компаний до 9,34 млн б/с. В пятницу вечером ожидается публикация очередной статистики Baker Hughes по количеству активных буровых установок.

Негативным фактором для рубля продолжает оставаться перспектива ужесточения западных санкций: некоторые аналитики считают, что подобное решение может быть принято сразу после окончания встречи лидеров G20, если Москве не удастся достичь договоренностей с партнерами по ключевым вопросам.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, акции Сбербанка поддержал неплохой отчет за полугодие - чистая прибыль Сбербанка по РСБУ увеличилась на 38,2% в годовом выражении. Чистый процентный доход вырос на 6,3% относительно первого полугодия 2016 года, вклады населения выросли почти на 1,5%, а кредитование населения увеличилось на 2,8%.

Лучше рынка смотрелись акции "АЛРОСА", где поводом для покупок послужили известия о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг российской компании в иностранной и национальной валютах с "ВВ" до "ВВ+". В своем решении агентство сослалось на ожидания того, что "АЛРОСА" будет поддерживать низкий уровень долга и положительный свободный денежный поток в течение следующих двух лет.

Пока нефть остается в режиме продаж, на российском рынке будут преобладать понижательные риски. К тому же покупкам не способствуют настроения на зарубежных площадках, где инвесторы продолжают переваривать недавнее изменение настроя ключевых центробанков мира. В краткосрочной перспективе сдержать напор продавцов на отечественном рынке могут итоги встречи президентов России и США на саммите G20.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-8,7%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-2,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,8%).

Подорожали бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+39,8%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+27,1%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+12,5%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 32,084 млрд рублей (из них 8,635 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,115 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)).