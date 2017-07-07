У рубля есть возможности для незначительного укрепления - Бинбанк

"Рубль пока остается под давлением внешних рисков и относительно низких цен на нефть, - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Ключевыми событиями следующей недели можно считать публикацию отчетов по нефтяному рынку, выступление главы ФРС Дж. Йеллен в конгрессе и выход статистики по экономике США. Мы предполагаем, что цены на нефть перейдут к росту, что будет способствовать укреплению рубля. Доклад Дж. Йеллен, вероятнее всего, не будет содержать информацию, которая смогла бы удивить рынок, а динамика инфляции и розничных продаж в США, если ориентироваться на ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, не будет свидетельствовать об ускорении роста американской экономики. При реализации подобных ожиданий у рубля есть возможности для незначительного укрепления, и в течение недели его курс будет составлять 59-60.7 руб./долл.".