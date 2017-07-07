.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / У рубля есть возможности для незначительного укрепления - Бинбанк
.
07 июля 2017 года 18:05
У рубля есть возможности для незначительного укрепления - Бинбанк
"Рубль пока остается под давлением внешних рисков и относительно низких цен на нефть, - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Ключевыми событиями следующей недели можно считать публикацию отчетов по нефтяному рынку, выступление главы ФРС Дж. Йеллен в конгрессе и выход статистики по экономике США. Мы предполагаем, что цены на нефть перейдут к росту, что будет способствовать укреплению рубля. Доклад Дж. Йеллен, вероятнее всего, не будет содержать информацию, которая смогла бы удивить рынок, а динамика инфляции и розничных продаж в США, если ориентироваться на ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, не будет свидетельствовать об ускорении роста американской экономики. При реализации подобных ожиданий у рубля есть возможности для незначительного укрепления, и в течение недели его курс будет составлять 59-60.7 руб./долл.".
.
07 июля 2017 года 20:02
Москва. 7 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине следом за падающей нефтью. читать дальше
.07 июля 2017 года 19:34
Москва. 7 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно упали на фоне опасений ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) мировыми Центробанками, прежде всего Федеральной резервной системой (ФРС) США и Европейским ЦБ; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. читать дальше
.07 июля 2017 года 19:17
Москва. 7 июля. Падение рынка акций РФ в пятницу вслед за нефтью сдержали выросшая фондовая Америка и новости с саммита G20, где встречались президенты РФ и США. читать дальше
.07 июля 2017 года 17:40
В пятницу нефтяным ценам не удалось удачно завершить свое ралли и зафиксироваться на уровнях в $50, констатирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. Нефтяной актив подвергся новым распродажам (котировки Brent упали до уровней $47), остановить которые не сумел даже определенно «бычий» отчет... читать дальше
.07 июля 2017 года 16:57
Долгожданный блок статистики по рынку труда США обрисовал неоднозначную картину, но в целом вышел довольно неплохим, и после смешанной первоначальной реакции доллар решил расти, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. EUR/USD, обновив на... читать дальше
.07 июля 2017 года 16:00
Торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 59,00-62,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Доллару удалось закрепиться выше 60-рублевой отметки в условиях падения нефтяных цен, потери интереса к бумагам российских эмитентов со стороны спекулянтов, а также старта сезона дивидендных выплат, - отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития... читать дальше
.07 июля 2017 года 15:40
Москва. 7 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за продолжающей снижаться нефтью. читать дальше
.07 июля 2017 года 15:40
Российская экономика продолжает восстанавливаться, показывая достаточно устойчивый, хотя и умеренный, рост, сказал в интервью агентству "Интерфакс" руководитель управления инвестиционной стратегии "ВТБ Капитала" Алексей Заботкин. По его оценкам, в четвертом квартале 2017 года рост ВВП РФ ускорится... читать дальше
.07 июля 2017 года 15:17
Закрытие дня ниже 1890 пунктов индекса ММВБ будет крайне негативным сигналом для инвесторов - ИК "Финам"
Негативные тенденции на фондовых рынках продолжают постепенно усиливаться, указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Настроения инвесторов в Европе и США всю неделю показывают явное ухудшение. Сегодня ключевые фондовые индексы в Европе вновь показывают снижение в пределах 0.3%, при этом... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:56
По наблюдениям ведущего аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, на нефтяном рынке - явные "качели" между сокращением добычи в ОПЕК+ и её ростом в США и некоторых других странах. Эти "качели" и заставляют нервно взлетать и падать нефтяные цены. Причём от соглашения ОПЕК+ новых сильных драйверов не... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:30
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,95-60,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу утром продолжил снижение к доллару под влиянием дешевеющей нефти, а также охлаждения инвесторов к риску перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге, - комментирует руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:05
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 5 июля 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам проведенного анализа... читать дальше
.07 июля 2017 года 13:02
"Торги на валютном рынке вчера завершились ослаблением рубля, - напоминают аналитики банка "Зенит". - Цены на нефть в течение дня подрастали, однако статистика Минэнерго США ликвидировала всё внутридневное преимущество. Курс доллара на закрытие биржи составил 60.16 руб. (+18 коп.), курс евро –... читать дальше
.07 июля 2017 года 12:40
"Накануне единая европейская валюта продемонстрировала заметное движение вверх на фоне роста доходности бондов еврозоны после публикации протокола ЕЦБ, - указывают аналитики "Нордеа Банка". - Отчет показал признаки дискуссии по вопросу ужесточения условий в части выкупа облигаций в рамках... читать дальше
.07 июля 2017 года 12:18
Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как падение запасов в США было нивелировано ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.