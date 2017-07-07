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07 июля 2017 года 16:57
Импульс роста доллара не получит развития - eToro
Долгожданный блок статистики по рынку труда США обрисовал неоднозначную картину, но в целом вышел довольно неплохим, и после смешанной первоначальной реакции доллар решил расти, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. EUR/USD, обновив на эмоциях недельный максимум на отметке 1.1439, скатился под 1.14. GBP/USD, которая и без того пребывала под давлением из-за удручающей британской статистики, ускорила медвежий ход, утратив уровень 1.29, а USD/JPY достигла почти 2-месячных максимумов вблизи отметки 114.00. Основной позитив пришелся на показатель роста занятости – в июне американская экономика создала 22 тыс. рабочих мест, максимально с последние четыре месяца. Прогноз составлял 180 тыс., хотя после вчерашнего скудного отчета ADP были сомнения и в этой цифре. Тем временем оба предыдущих показателя были пересмотрены в сторону повышения в совокупности на 47 тыс., что тоже, по мнению эксперта, неплохо. Не смущает и рост уровня безработицы от многолетних минимумов на 4,3% до 4,4%, указывающий на увеличение числа соискателей. "Слабым местом, которое помешало более уверенному росту американской валюты, стал показатель роста заработных плат, не оправдавший ожиданий, - указывает П. Салас. - В месячном сравнении почасовые заработки увеличились на 0,2% против прогноза 0,3%, а в годовом выражении – на 2,5% при ожиданиях на уровне 2,6%. Рынкам, которые в последние месяцы уделяют особенно пристальное внимание этому компоненту, не понравился дефицит импульса в сегменте заработных плат, что указывает на ограниченный потенциал разгона инфляции и, как следствие, заставляет скептиков сомневаться в перспективах дальнейшего повышения ставки. Но в целом ожидания относительно еще одного акта ужесточения политики ФРС не претерпели значимых изменений и по-прежнему составляют порядка 50% с прицелом на декабрь. В краткосрочной перспективе фактор заработных плат может обусловить коррекцию доллара после укрепления на росте основного показателя занятости. И ощутимого развития импульса USD мы по-прежнему не ожидаем, особенно в свете недавнего ужесточения риторики европейских монетарных властей, которые начали готовить рынки к сворачиванию цикла сверхмягкой политики".
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Москва. 7 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за продолжающей снижаться нефтью. читать дальше
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.07 июля 2017 года 14:05
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