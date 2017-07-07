Рубль слабеет к доллару и евро на фоне продолжающегося снижения нефти

Москва. 7 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за продолжающей снижаться нефтью.

Курс доллара США составил 60,44 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 28 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,96 руб./EUR1, поднявшись на 23,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 25,98 копейки - до 64,27 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 13,66 копейки, до 60,38 руб./$1, и поднял курс евро на 56,56 копейки, до 68,95 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль опускается к доллару и евро на фоне падения цен на нефть, которая продолжает дешеветь на сообщении о значительном росте нефтедобычи в США на минувшей неделе. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск опустилась на 2,49% - до $46,91 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 2,59% - до $44,34 за баррель. С начала недели Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 4,1%.

По данным Минэнерго США, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, повысилась на 88 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,338 млн б/с. На предыдущей неделе показатель упал на 100 тыс. б/с из-за тропического шторма "Синди" и профилактических работ на месторождениях на Аляске. Между тем товарные запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей, бензина - на 3,67 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей. Совокупное падение резервов (13,4 млн баррелей) было максимальным с сентября.

"Рубль в пятницу утром продолжает снижаться к доллару под влиянием дешевеющей нефти, а также охлаждения инвесторов к риску перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Против российской валюты играет снижение привлекательности отечественных активов для иностранных спекулянтов и старт сезона выплаты дивидендов. Негативным фактором для российской валюты продолжает оставаться перспектива ужесточения западных санкций: некоторые аналитики считают, что подобное решение может быть принято сразу после окончания встречи лидеров G20, если Москве не удастся достичь договоренностей с партнерами по ключевым вопросам", - полагает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Рубль снижается вместе с большинством валют, которые лидировали в укреплении с начала года. Судя по относительно высоким ставкам денежного рынка и активной продаже ОФЗ со сроками погашения около 10 лет, можно говорить о том, что сокращение спекулятивных позиций в рубле со стороны нерезидентов растет", - подчеркивает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Сегодня стартует саммит G20, на котором должна состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Мы не ждем от встречи каких-либо прорывных решений, но результаты переговоров могут в какой-то степени определять сантимент в отношении всей группы российских активов", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"Снижение нефтяных цен и возросшее неприятие риска по активам/валютам развивающихся рынков не позволяет "поднять голову" рублю. Российская валюта остается под давлением. Фокус на отметке 60,2-60,4 руб./$1, в случае успешного прохождения этого уровня пара может отправиться к 62 руб./$1", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг практически не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" понизилась на 1 базисный пункт - до 9,25%, ставка на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 9,24% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев также не изменились в сравнении с предыдущим днем - 9,26%, 9,22% и 9,14% годовых соответственно.