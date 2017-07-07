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07 июля 2017 года 15:17
Закрытие дня ниже 1890 пунктов индекса ММВБ будет крайне негативным сигналом для инвесторов - ИК "Финам"
Негативные тенденции на фондовых рынках продолжают постепенно усиливаться, указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Настроения инвесторов в Европе и США всю неделю показывают явное ухудшение. Сегодня ключевые фондовые индексы в Европе вновь показывают снижение в пределах 0.3%, при этом российский рублёвый индекс ММВБ первую половину дня закрывает в минусе на 1% - вблизи 1900 пунктов, а валютный индекс с потерями почти в 2% откатывается до 992 пунктов. Столь негативная сегодняшняя динамика по российским индексам обусловлена закрытием реестров по некоторым весомым акциям, поэтому тот же фьючерс на индекс ММВБ сегодня торгуется почти нейтрально. После дивидендной отсечки акции Лукойла сегодня снижаются на 4.7%, акции МТС падают почти на 5% а акции РусГидро – почти на 4.5%. Из растущих историй сегодня выделить некого, считает эксперт. "День сегодня важный и довольно насыщенный. Ждём выхода в 15:00 данных по рынку труда США. Если они окажутся слабее прогнозов, то это добавит негатива для всех рисковых активов и мы увидим спрос на защитные (облигации США и золото), - прогнозирует В. Олейник. - Закрытие текущего дня и текущей недели на минимальных отметках по европейским и американским индексам окончательно подтвердит все созревающие предпосылки для начала более существенной коррекции в мире. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ может запросто начать корректироваться с текущих отметок. Всё будет зависеть от слабости закрытия сегодняшнего дня и недели. Закрытие дня ниже 1890 пунктов будет крайне негативным сигналом для инвесторов. В этом случае будут сформированы все предпосылки для новой коррекции с обновлением минимумов текущего года. Не стоит забывать, что весь последний рост российского рынка был обусловлен закрытием коротких позиций перед дивидендными отсечками. Сейчас дивидендный фактор перестаёт быть сдерживающей силой".
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Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 5 июля 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам проведенного анализа... читать дальше
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