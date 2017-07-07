Торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 59,00-62,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Доллару удалось закрепиться выше 60-рублевой отметки в условиях падения нефтяных цен, потери интереса к бумагам российских эмитентов со стороны спекулянтов, а также старта сезона дивидендных выплат, - отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Снижение курса рубля, скорее всего, продолжится и на следующей неделе. Динамика рынка энергоносителей будет оставаться умеренно негативной: игроки концентрируют внимание на избыточном предложении сырья в глобальном масштабе и росте суточной добычи в США до 9,3 млн баррелей. Большое влияние на рубль окажет политический фактор: отсутствие прогресса по ключевым вопросам международной повестки на встрече лидеров G20 в Гамбурге ударит по российской валюте, тогда как позитивная риторика глав государств в отношении РФ будет способствовать росту привлекательности российских активов в глазах зарубежных инвесторов. Участники рынка будут следить за инфляционными прогнозами представителей Банка России: последние заявления регулятора дают основания предположить, что ключевая ставка на ближайшем заседании пересматриваться не будет. Гарантированную поддержку национальная валюта начнет получать только в конце месяца, когда начнутся выплаты экспортеров в рамках налогового периода. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 59,00-62,00 руб./долл.".