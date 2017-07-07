Инвесторы находятся в режиме ожидания или просто уехали в отпуск - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 5 июля 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По итогам проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что инвесторы в настоящее время предпочли занять выжидательную позицию или просто уехали в отпуск.

В то же время аналитики считают, что замедление оттока капитала из акций РФ в сочетании с фундаментальным потенциалом роста индекса РТС формирует привлекательную возможность для наращивания позиций в акциях.

"Умеренный приток капитала в фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в акции развивающихся рынков) смягчили негативный эффект оттока капитала из российских ETF. Хотя мы ожидаем сохранения оттоков в краткосрочной перспективе, мы видим замедление. Таким образом, мы позитивно оцениваем положительный импульс потоков, что в сочетании с фундаментальным потенциалом роста РТС формирует привлекательную возможность для наращивания позиций в акциях", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что, по всей видимости, розничным инвесторам не хватает уверенности в дальнейшем направлении динамики рынка акций РФ, и более того, общая активность снижается по мере приближения пика сезона отпусков. "Мы считаем, что затишье может продлиться до сентября, когда покупатели вернутся на рынки, формируя позиции под новогоднее ралли", - пишут эксперты.

Институциональные инвесторы тоже находятся в режиме ожидания. "Институциональные инвесторы, скорее всего, предпочли занять выжидательную позицию или просто уехали в отпуск", - говорится в обзоре.