Рынок акций РФ утром упал ниже 1000п по РТС на внешнем негативе и отсечках дивидендов МТС и ЛУКОЙЛа

Москва. 7 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу упал ниже 1000 пунктов по индексу РТС на фоне отката мировых площадок и отсечки дивидендов в бумагах "Мобильных телесистем", "ЛУКОЙЛа" и "РусГидро" с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1906,24 пункта (-0,9%), индекс РТС - 993,75 пункта (-1,8%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,7% благодаря ослаблению рубля.

Доллар подорожал до 60,45 рубля (+0,29 рубля).

В падении лидируют рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-4,5%), "Мобильных телесистем" (-5,2%), "РусГидро" (-5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%).

Подросли акции "Мосбиржи" (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,04%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%).

Индексы в США накануне упали самыми быстрыми темпами с мая на фоне повышения доходности US Treasuries и сохранения цены нефти WTI ниже $46 за баррель. Инвесторы обеспокоены ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики по всему миру, и в первую очередь в США и еврозоне.

Кроме того, рынок отрицательно отреагировал на слабые данные о занятости в США. Число рабочих мест в США увеличилось в июне на 158 тыс., свидетельствуют данные отраслевой организации ADP. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидали подъема на 180 тыс. Рост за май был пересмотрен с 253 тыс. до 230 тыс.

Официальные данные Минтруда по безработице в США будут опубликованы в пятницу в 15:30 МСК. Согласно средним прогнозам аналитиков, опрошенных Dow Jones, число рабочих мест в США выросло на 174 тыс. в июне после увеличения на 138 тыс. в мае, а уровень безработицы остался неизменным - 4,3%.

В Азии в пятницу также преобладало снижение индексов, проседает Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,2-0,3%) - участники рынков встревожены планами ведущих центробанков относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

Нефть дешевеет в пятницу из-за увеличения добычи в США, которое усилило опасения инвесторов, вызванные ранее обнародованными данными о росте производства топлива в государствах ОПЕК.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, повысилась до 9,338 млн баррелей в сутки (б/с) с 9,250 млн б/с неделей ранее, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. В годовом выражении подъем составил 910 млн б/с, или 10,8%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $47,37 за баррель (-1,5% и +0,7% в четверг), августовская цена WTI - $44,76 за баррель (-1,7% и +0,9% накануне).

Статистика Минэнерго США также показала сокращение резервов нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе сильнее ожиданий (например, запасы нефти упали на 6,3 млн баррелей при прогнозах снижения на 2 млн баррелей), совокупное падение запасов (13,4 млн баррелей) стало максимальным с сентября.

Соглашения ОПЕК+ недостаточно для восстановления равновесия на нефтяном рынке, для этого потребуются изменения добычи в США, считают аналитики Morgan Stanley. Эксперты инвестбанка ухудшили прогноз цены WTI на конец 2017 года с $55 до $48 за баррель, Brent - с $57,5 до $50,5 за баррель.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, снижаются почти все мировые индексы, так как инвесторы волнуются из-за неоднозначных протоколов заседания FOMC ФРС США и ЕЦБ. Среди чиновников американского регулятора есть разногласия по дальнейшему увеличению процентной ставки и нормализации баланса ФРС. Протоколы июньского заседания европейского регулятора вместе с комментариями чиновников намекают на возможное сворачивание политики выкупа активов с рынка, поэтому выросла доходность гособлигаций стран Евросоюза. Кроме того, Банк Англии тоже намекал на скорое ужесточение монетарной политики. Таким образом, повышение ставок, сворачивание программы QE заставляют инвесторов фиксировать прибыль по гособлигациям и рынку акций.

Пятница станет важным днем для доллара и рубля в свете публикации ключевой статистики по рынку труда США, также главный интерес представляет встреча президентов США и РФ, от которой российские инвесторы ждут позитивных итогов.

Аналитики Sberbank CIB также полагают, что для российского рынка акций в пятницу главной будет политика, а не макростатистика: в Гамбурге начинается 2-дневный саммит "большой двадцатки", где, как ожидается, Владимир Путин впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом. В СМИ активно обсуждают, о чем могут говорить два лидера, и какие они могут найти точки соприкосновения. Не исключено, что именно возможность встречи этих политиков побудила Сенат США принять недавний законопроект об усилении антироссийских санкций (который пока еще не прошел все необходимые инстанции).

Во второй половине дня ожидается публикация данных по рынку труда в США, а ФРС США представит Конгрессу июльский отчет по денежно-кредитной политике. Кроме того, в центре внимания будет вечерняя статистика Baker Hughes по числу нефтяных буровых установок в США.

Как отмечает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков, доллар закрепился выше отметки 60 рублей, отчасти этому способствовал фактор завершающейся недели. Инвесторы предпочитают не переносить позиции в рублях на следующую неделю, особенно на фоне предстоящей встречи Д.Трампа и В.Путина.

Снижающиеся цены на нефть и сложность прогнозирования итогов встречи лидеров США и России нервируют инвесторов, в результате чего наблюдается распродажа рублевых активов.

Не внушает уверенности и результаты аукционов Минфина, которые четко демонстрируют падение интереса к российскому долгу. С учетом того, что Минфин в 600 раз сократил объемы покупки валюты, можно ожидать, что падение рубля продолжится, поскольку в Минфине решили не усугублять этот процесс и отказались от интервенций. В случае негативного новостного фона, не исключено, что курс доллара уже в понедельник поднимется выше 61 руб./$1.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Тимура Нигматуллина, рынки испытывают повышенную волатильность в ожидании заявлений мировых лидеров с открывающегося саммита G20. Помимо этого, статистика по рынку труда США за июнь может обусловить переоценку вероятности ужесточения монетарной политики регулятора на одном из ближайших заседаний (на текущий момент с наибольшей вероятностью рынок ожидает повышения ставки на декабрьском заседании).

В России в самом разгаре "большой" дивидендный период - состоялись дивидендные "гэпы" по акциям МТС, "РусГидро" и "ЛУКОЙЛа". В пятницу в последний день можно купить под дивиденды (с учетом режима торгов "Т+2") бумаги "Лензолото" (MOEX: LNZL), банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ), "Мечела", "Мегафона" (MOEX: MFON) и "Акрона" (MOEX: AKRN).

Нефть упала из-за опасений, что сезонное повышение спроса будет недостаточно высоким для того, чтобы нивелировать рост добычи в некоторых странах ОПЕК. Волатильность на рынке может усилиться вечером на фоне публикации данных Baker Hughes по количеству активных буровых установок (20:00 МСК).

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, к концу недели на мировых рынках наблюдается усиление коррекционных настроений. Обвал нефтяных котировок, ракетные испытания Северной Кореи, недостаточно сильные статистические публикации по экономикам еврозоны и США, а также неопределенность с направлением монетарной политики ЕЦБ и ФРС способствовали фиксации прибыли по рисковым активам. В конце недели в фокусе внимания данные по безработице в США, а также новостной поток с саммита G20.

Негативный эффект от дивидендных отсечек по акциям МТС, "РусГидро" и "ЛУКОЙЛа" на индекс ММВБ составляет 0,8%, или около 15 пунктов. Итоги встречи В.Путина и Д.Трампа могут задать сильный импульс при прояснении направления движения российско-американских отношений. Ослабление рубля оказывает поддержку акциям экспортеров, а ряд акций компаний с госучастием могут в целом выглядеть лучше рынка в ожидании появления подробностей по промежуточным дивидендам, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу упали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-4,4%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,4%).

Подорожали бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+16,5%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+10,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 7,017 млрд рублей (из них 1,541 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,467 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)).