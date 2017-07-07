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07 июля 2017 года 13:02
Сокращение спекулятивных позиций в рубле со стороны нерезидентов растет - Банк "Зенит"
"Торги на валютном рынке вчера завершились ослаблением рубля, - напоминают аналитики банка "Зенит". - Цены на нефть в течение дня подрастали, однако статистика Минэнерго США ликвидировала всё внутридневное преимущество. Курс доллара на закрытие биржи составил 60.16 руб. (+18 коп.), курс евро – 68.72 руб. (+65 коп.). На международном валютном рынке слабые данные ADP и протоколы июньского заседания ФРС оказали давление на доллар. По итогам дня основная валютная пара поднялась на 70 бп до отметки $1.1420. Данные Минэнерго США не смогли оказать поддержку нефтяным ценам, несмотря на снижение запасов нефти бензина существенно выше рыночных ожиданий. Главным негативом стали данные о росте уровня добычи в США на прошлой неделе. Помимо реакции на непосредственно отраслевые данные, нефтяной рынок также подвержен опасениям того, что ужесточение монетарной политики основными Центробанками замедлит рост мировой экономике, что отдалит достижение баланса на рынке. Рубль снижается вместе с большинством валют, которые лидировали в укреплении с начала года. Судя по относительно высоким ставкам денежного рынка и активной продажи ОФЗ со сроками погашения около 10 лет, можно судить о том, что сокращение спекулятивных позиций в рубле со стороны нерезидентов растет".
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07 июля 2017 года 14:56
По наблюдениям ведущего аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, на нефтяном рынке - явные "качели" между сокращением добычи в ОПЕК+ и её ростом в США и некоторых других странах. Эти "качели" и заставляют нервно взлетать и падать нефтяные цены. Причём от соглашения ОПЕК+ новых сильных драйверов не... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:30
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,95-60,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу утром продолжил снижение к доллару под влиянием дешевеющей нефти, а также охлаждения инвесторов к риску перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге, - комментирует руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:05
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 5 июля 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам проведенного анализа... читать дальше
.07 июля 2017 года 12:40
"Накануне единая европейская валюта продемонстрировала заметное движение вверх на фоне роста доходности бондов еврозоны после публикации протокола ЕЦБ, - указывают аналитики "Нордеа Банка". - Отчет показал признаки дискуссии по вопросу ужесточения условий в части выкупа облигаций в рамках... читать дальше
.07 июля 2017 года 12:18
Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как падение запасов в США было нивелировано ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на... читать дальше
.07 июля 2017 года 11:55
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозные цены обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) до 361 рубля и 227 рублей за штуку соответственно, говорится в обзоре ИК. Кроме того, для "обычки" "Татнефти" была понижена рекомендация с "покупать" до... читать дальше
.07 июля 2017 года 11:35
На мировые рынки пришли летние каникулы: Индекс S&P 500 потерял 0.94%, падали все секторы индекса, лидер - телекоммуникационный сектор потерял (-2.3%), отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин. Российские ADR в Нью-Йорке потеряли чуть меньше 0.8%, но также реагировали на рост опасений инвесторов... читать дальше
.07 июля 2017 года 11:13
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" начала анализ "Детского мира" (MOEX: DSKY), сообщается в обзоре аналитиков ИК Артура Галимова и Михаила Терентьева. Прогнозная стоимость акций "Детского мира", рассчитанная аналитиками ИК, составляет 111 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг... читать дальше
.07 июля 2017 года 10:54
"Снижаются почти все мировые индексы, так как инвесторы волнуются из-за неоднозначных протоколов заседания FOMC ФРС США и ЕЦБ, - констатирует главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Среди чиновников американского регулятора есть разногласия по дальнейшему увеличению процентной ставки и... читать дальше
.07 июля 2017 года 10:41
"В четверг «атака» продавцов на мировые долговые рынки продолжилась, захватив как еврооблигации, так и сегмент локальных обязательств, - комментируют аналитики Росбанка. - Стремление участников сокращать длинные позиции обусловлено, очевидно, ростом ставок на развитых рынках, которое вызвано как... читать дальше
.07 июля 2017 года 10:20
"Курс доллара закрепился выше отметки 60 рублей, отчасти этому способствовал фактор завершающейся недели. Инвесторы предпочитают не переносить позиции в рублях на следующую неделю, особенно на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина. Дополнительное давление на рубль оказывали и падающие цены на... читать дальше
.07 июля 2017 года 10:00
Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов акциями и снижения котировок в пределах 1% - "Алор Брокер"
Котировки нефти перед открытием торгов теряют 1,2% до 47,5 $ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0.01% до отметки 2409п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон негативный, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Данные по запасам нефти от Минэнерго вчера... читать дальше
.07 июля 2017 года 09:55
пециалисты ИК "Атон" считают, что в пятницу отечественный фондовый рынок откроется с понижением на 0.75% -1%. читать дальше
.07 июля 2017 года 09:51
о мнению аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, в пятницу утром для российского рынка складывается достаточно негативный внешний фон: китайский фондовый индекс CSI 300 торгуется в минусе на 0,5%, японский Nikkei 225 теряет 0,35%, а ключевой американский бенчмарк S&P 500 падает на... читать дальше
.07 июля 2017 года 09:42
"Сегодня мы ожидаем падения российского фондового рынка на открытии торгов, - прогнозирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - Основным поводом к продажам в наших акциях послужит провал на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, несмотря на вчерашние данные по запасам углеводородов от... читать дальше
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