Контракты Brent пока не готовы закрепиться выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как падение запасов в США было нивелировано ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 6 июля достигали отметки 49,00 доллара за баррель, но не смогли там закрепиться и откатились назад в район 47,50. Американский эталон WTI не смог закрепиться выше 47,00 и снизился в район 44,90.

Агентство энергетической информации США по итогам прошлой недели зафиксировало падение запасов сырой нефти в США на 6,3 миллиона баррелей, а бензина на 3,7 миллиона. Добыча подросла на 86 тысяч баррелей в сутки.

Падение запасов нефти и бензина за прошлую неделю более чем в три раза превысило ожидания аналитиков и стало поводом для роста котировок. Несколькими часами позже, когда был опубликован полный отчет, цены откатились вниз. Причина – рост добычи в США 86 тысяч баррелей в сутки. Однако, эти данные ни о чем не говорят. Неделей ранее добыча снизилась на 100 тысяч из-за профилактических ремонтных работ на некоторых месторождениях. Поэтому речь идет только о восстановлении ранее выбывших мощностей.

"В целом, вчерашняя динамика показала, что контракты Brent пока не готовы закрепиться выше 50 долларов за баррель. Цены в районе 45 долларов воспринимаются как низкие, а около 50 как высокие. Вполне возможно, что в этом пятидолларовом коридоре мы проведем ближайший месяц. Закрепиться выше 50 долларов за баррель цены смогут лишь только тогда, когда рынок получит четкие подтверждения, что план ОПЕК+ по балансировке рынка работает. Они поступят ближе к осени", - резюмирует эксперт ГК "Форекс Клуб".