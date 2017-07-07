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07 июля 2017 года 11:55

ИК "Открытие Капитал" снизила рейтинг "обычки" Татнефти до "держать" после переоценки

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозные цены обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) до 361 рубля и 227 рублей за штуку соответственно, говорится в обзоре ИК.

Кроме того, для "обычки" "Татнефти" была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Для "префов" нефтекомпании рекомендация "держать" была подтверждена.

Аналитики скорректировали модель оценки "Татнефти" с учетом последних производственных показателей компании и прогнозов ее менеджмента.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены обыкновенных акций "Татнефти", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет 430,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 369,5 рубля за штуку.

Консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Татнефти", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 297,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 267,7 рубля за штуку.

Опубликовано: /Интерфакс/
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