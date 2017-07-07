Российские корпоративные выпуски к колебаниям локальной и валютной суверенных кривых - Росбанк

"В четверг «атака» продавцов на мировые долговые рынки продолжилась, захватив как еврооблигации, так и сегмент локальных обязательств, - комментируют аналитики Росбанка. - Стремление участников сокращать длинные позиции обусловлено, очевидно, ростом ставок на развитых рынках, которое вызвано как опасениями в части темпов роста американской экономики, так и перспективой сворачивания программы количественного смягчения в Европе. По итогам вчерашнего итогам дня доходности российских суверенных долларовых бумаг прибавили 8-10 бп, что сопоставимо с уровнями коррекции в аналогичных обязательствах ЮАР, Бразилии, Мексики. На ОФЗ продажи были менее интенсивными, прирост доходности ограничился +3/+5 бп. Отметим, что российские корпоративные выпуски сохраняют устойчивость к колебаниям локальной и валютной суверенных кривых. Так, с начала недели кривые долларовых бумаг Газпрома и Лукойла выросли на +5/+7 бп в доходности против роста в +15 бп в суверенных выпусках".