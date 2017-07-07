Рубль снижается из-за падения цен на нефть, евро превысил отметку 69 руб. впервые с конца ноября

Москва. 7 июля. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль слабеет к бивалютной корзине в связи со снижением цен на нефтяном рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,36-60,48 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,47 руб./$1 (+31,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро впервые с 30 ноября преодолел 69 руб./EUR1, повысившись по итогам первой минуты до 69,04 руб./EUR1 (+31,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 31,36 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 64,33 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,99 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 65,36 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль опускается к доллару и евро на фоне падения цен на нефть. Котировки "черного золота" снижаются в пятницу из-за увеличения добычи в США, которое усилило опасения инвесторов, вызванные ранее обнародованными данными о росте производства топлива в государствах ОПЕК. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, повысилась до 9,338 млн баррелей в сутки (б/с) с 9,250 млн б/с неделей ранее, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. В годовом выражении подъем составил 910 млн б/с, или 10,8%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 мск опустилась на 1,06% - до $47,6 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,19% - до $44,92 за баррель.

По данным Минэнерго США, товарные запасы нефти сократились на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей, до 502,9 млн баррелей, бензина - на 3,67 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей. Совокупное падение резервов (13,4 млн баррелей) было максимальным с сентября.