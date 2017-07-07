07 июля 2017 года 10:25
Рубль снижается из-за падения цен на нефть, евро превысил отметку 69 руб. впервые с конца ноября
Москва. 7 июля. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль слабеет к бивалютной корзине в связи со снижением цен на нефтяном рынке.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,36-60,48 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,47 руб./$1 (+31,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро впервые с 30 ноября преодолел 69 руб./EUR1, повысившись по итогам первой минуты до 69,04 руб./EUR1 (+31,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 31,36 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 64,33 рубля.
Доллар при этом оказался на 22,99 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 65,36 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль опускается к доллару и евро на фоне падения цен на нефть. Котировки "черного золота" снижаются в пятницу из-за увеличения добычи в США, которое усилило опасения инвесторов, вызванные ранее обнародованными данными о росте производства топлива в государствах ОПЕК. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, повысилась до 9,338 млн баррелей в сутки (б/с) с 9,250 млн б/с неделей ранее, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. В годовом выражении подъем составил 910 млн б/с, или 10,8%.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 мск опустилась на 1,06% - до $47,6 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,19% - до $44,92 за баррель.
По данным Минэнерго США, товарные запасы нефти сократились на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей, до 502,9 млн баррелей, бензина - на 3,67 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей. Совокупное падение резервов (13,4 млн баррелей) было максимальным с сентября.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
07 июля 2017 года 14:56
По наблюдениям ведущего аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, на нефтяном рынке - явные "качели" между сокращением добычи в ОПЕК+ и её ростом в США и некоторых других странах. Эти "качели" и заставляют нервно взлетать и падать нефтяные цены. Причём от соглашения ОПЕК+ новых сильных драйверов не... читать дальше
.
07 июля 2017 года 14:30
"Рубль в пятницу утром продолжил снижение к доллару под влиянием дешевеющей нефти, а также охлаждения инвесторов к риску перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге, - комментирует руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка... читать дальше
.
07 июля 2017 года 14:05
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 5 июля 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.
По итогам проведенного анализа... читать дальше
.
07 июля 2017 года 13:02
"Торги на валютном рынке вчера завершились ослаблением рубля, - напоминают аналитики банка "Зенит". - Цены на нефть в течение дня подрастали, однако статистика Минэнерго США ликвидировала всё внутридневное преимущество. Курс доллара на закрытие биржи составил 60.16 руб. (+18 коп.), курс евро –... читать дальше
.
07 июля 2017 года 12:40
"Накануне единая европейская валюта продемонстрировала заметное движение вверх на фоне роста доходности бондов еврозоны после публикации протокола ЕЦБ, - указывают аналитики "Нордеа Банка". - Отчет показал признаки дискуссии по вопросу ужесточения условий в части выкупа облигаций в рамках... читать дальше
.
07 июля 2017 года 12:18
Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как падение запасов в США было нивелировано ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на... читать дальше
.
07 июля 2017 года 11:55
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозные цены обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) до 361 рубля и 227 рублей за штуку соответственно, говорится в обзоре ИК.
Кроме того, для "обычки" "Татнефти" была понижена рекомендация с "покупать" до... читать дальше
.
07 июля 2017 года 11:35
На мировые рынки пришли летние каникулы: Индекс S&P 500 потерял 0.94%, падали все секторы индекса, лидер - телекоммуникационный сектор потерял (-2.3%), отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин. Российские ADR в Нью-Йорке потеряли чуть меньше 0.8%, но также реагировали на рост опасений инвесторов... читать дальше
.
07 июля 2017 года 11:13
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" начала анализ "Детского мира" (MOEX: DSKY), сообщается в обзоре аналитиков ИК Артура Галимова и Михаила Терентьева.
Прогнозная стоимость акций "Детского мира", рассчитанная аналитиками ИК, составляет 111 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг... читать дальше
.
07 июля 2017 года 10:54
"Снижаются почти все мировые индексы, так как инвесторы волнуются из-за неоднозначных протоколов заседания FOMC ФРС США и ЕЦБ, - констатирует главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Среди чиновников американского регулятора есть разногласия по дальнейшему увеличению процентной ставки и... читать дальше
.
07 июля 2017 года 10:41
"В четверг «атака» продавцов на мировые долговые рынки продолжилась, захватив как еврооблигации, так и сегмент локальных обязательств, - комментируют аналитики Росбанка. - Стремление участников сокращать длинные позиции обусловлено, очевидно, ростом ставок на развитых рынках, которое вызвано как... читать дальше
.
07 июля 2017 года 10:20
"Курс доллара закрепился выше отметки 60 рублей, отчасти этому способствовал фактор завершающейся недели. Инвесторы предпочитают не переносить позиции в рублях на следующую неделю, особенно на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина. Дополнительное давление на рубль оказывали и падающие цены на... читать дальше
.
07 июля 2017 года 10:00
Котировки нефти перед открытием торгов теряют 1,2% до 47,5 $ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0.01% до отметки 2409п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон негативный, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Данные по запасам нефти от Минэнерго вчера... читать дальше
.
07 июля 2017 года 09:55
пециалисты ИК "Атон" считают, что в пятницу отечественный фондовый рынок откроется с понижением на 0.75% -1%. читать дальше
.
07 июля 2017 года 09:51
о мнению аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, в пятницу утром для российского рынка складывается достаточно негативный внешний фон: китайский фондовый индекс CSI 300 торгуется в минусе на 0,5%, японский Nikkei 225 теряет 0,35%, а ключевой американский бенчмарк S&P 500 падает на... читать дальше
.