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07 июля 2017 года 10:00

На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 7 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы упали в четверг самыми быстрыми темпами с мая на фоне повышения доходности US Treasuries и сохранения цены нефти WTI ниже $46 за баррель. Инвесторы обеспокоены ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики по всему миру, и в первую очередь в США и еврозоне. Nasdaq падал опережающими темпами, поскольку ралли в высокотехнологичном секторе снова застопорилось. Протоколы заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) продемонстрировали растущую склонность руководителей двух центробанков к отказу от стимулирующих мер. Доходность гособлигаций развитых стран растет после публикации протоколов, для Германии она достигла максимума за 18 месяцев.

Кроме того, рынок отрицательно отреагировал на слабые данные о занятости в США. Число рабочих мест в США увеличилось в июне на 158 тыс., свидетельствуют данные отраслевой организации ADP. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидали подъема на 180 тыс. Рост за май был пересмотрен с 253 тыс. до 230 тыс. Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 15:30 мск. Согласно средним прогнозам аналитиков, опрошенных Dow Jones, число рабочих мест в США выросло на 174 тыс. в июне после увеличения на 138 тыс. в мае, а уровень безработицы остался неизменным - 4,3%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в пятницу падают вслед за рынками акций Европы и США из-за проблем банковского сектора и горнорудной отрасли. Участники рынка встревожены планами ведущих центробанков относительно ужесточения денежно-кредитной политики. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,6%. Японский Nikkei 225 опустился на 0,3%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%, южнокорейский KOSPI - 0,5%. Китайский Shanghai Composite почти не изменился. Австралия в пятницу возглавляет падение в АТР, бумаги крупнейших банков - Macquarie, Westpac, National Australia Bank - подешевели более чем на 1%.

Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии прогнозирует падение цен на железную руду в 2018 году до отметки ниже $50 за тонну. Прогноз на 2017 год составляет $49,1 за тонну. Серебро подешевело в пятницу на 10%, но очень быстро отыграло падение, и это заставило аналитиков предположить, что дело в ошибке трейдеров, а не в фундаментальных факторах.

В свою очередь цены на нефть снижаются в пятницу из-за увеличения добычи в США, которое усилило опасения инвесторов, вызванные ранее обнародованными данным о росте производства топлива в странах ОПЕК. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, повысилась до 9,338 млн баррелей в сутки (б/с) с 9,250 млн б/с неделей ранее, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. В годовом выражении подъем составил 910 млн б/с или 10,8%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 мск опустилась на 1,14% - до $47,56 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,25% - до $44,95 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы на Brent подорожали на 0,67% - до $48,11 за баррель, на WTI - на 0,86%, до $45,52 за баррель.

По данным Минэнерго США, товарные запасы нефти сократились на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей, до 502,9 млн баррелей, бензина - на 3,67 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей. Совокупное падение резервов (13,4 млн баррелей) было максимальным с сентября. Между тем добыча нефти участниками ОПЕК, вероятно, повысилась в июне второй месяц подряд, по оценкам Thomson Reuters Oil Research. Нефтяной экспорт ОПЕК вырос в июне на 450 тыс. б/с по сравнению с маем - до 25,92 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг немного снизилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 9,18 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,268 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 июля снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню (в основном за счет заметного падения стоимости облигаций "О1 Пропертиз Финанс-01") и составил 105,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 516,14 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мостотрест-08" (MOEX: MSTT) (+0,49%), "Сбербанк БО-18" (+0,4%) и "Металлоинвест БО-02" (+0,32%), а в лидерах снижения - "О1 Пропертиз Финанс-01" (-2,55%), "РЖД БО-03" (-0,47%) и "ПКТ-02" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей в размере 10,5% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 6 июля. Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 10 июля. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001Р на 70 млрд рублей. Срок обращения бумаг в рамках программы - 10 лет.

ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) утвердило выпуск биржевых облигаций БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке, в рамках программы облигаций компании. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в ноябре 2016 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании на сумму до 100 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 30 лет. Программа бессрочная.

Локо-банк установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-05 в размере 9,75% годовых. Банк в июле 2013 года разместил 5-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. В августе 2015 года банк доразместил выпуск на 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 4 млрд рублей. "Московская биржа" 17 мая утвердила изменения в решение о выпуске облигаций Локо-банка серии БО-05. Банк продлил на 5 лет срок обращения данных бондов. Таким образом, погашение серии БО-05 перенесено с 17 июля 2018 года на 11 июля 2023 года. Ставка текущего купона - 12,55% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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