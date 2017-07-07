В начале торговой сессии индекс ММВБ снизится в пределах 0,75% - "Открытие Брокер"

По мнению аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, в пятницу утром для российского рынка складывается достаточно негативный внешний фон: китайский фондовый индекс CSI 300 торгуется в минусе на 0,5%, японский Nikkei 225 теряет 0,35%, а ключевой американский бенчмарк S&P 500 падает на 0,94%. Судя по всему, рынки испытывают повышенную волатильность в ожидании заявлений мировых лидеров с открывающегося сегодня саммита G20. Помимо этого, сегодня предстоит публикация большого блока макроэкономической статистики из США по рынку труда за июнь, что может обусловить переоценку вероятности ужесточения монетарной политики регулятора на одном из ближайших заседаний (на текущий момент с наибольшей вероятностью рынок ожидает повышения ставки на декабрьском заседании). В 15:30 (мск) выйдут данные по количеству новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики (консенсус-прогноз составляет 179 тыс.), уровню безработицы (ожидается 4,3%), а также средней продолжительности рабочей недели и средней почасовой зарплате.

В России в самом разгаре «большой» дивидендный период. Сегодня на открытии ожидаются дивидендные гэпы по акциям МТС, «РусГидро» и «Лукойл». Последний день для покупки под дивиденды (с учетом режима торгов Т+2) по бумагам «Лензолота», банка «Возрождение», «Мечела», «Мегафона» и «Акрона».

Из-за негативного внешнего фона и под влиянием дивидендных гэпов сегодня в начале торговой сессии индекс ММВБ снизится в пределах 0,75%, полагает эксперт. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ с момента клиринга потерял более 0,18%. На валютном рынке сегодня в первой половине дня не исключено ослабление рубля к доллару США в пределах 0,5%.