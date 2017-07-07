Ситуация на рынке энергоносителей способствует продажам в наших активах - ИК "Финам"

"Сегодня мы ожидаем падения российского фондового рынка на открытии торгов, - прогнозирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - Основным поводом к продажам в наших акциях послужит провал на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, несмотря на вчерашние данные по запасам углеводородов от Минэнерго США, ушла в район 47,5 доллара за баррель. «Медведей» поддержит и ситуация на внешних площадках. Так, вчера в США после нашего закрытия, снижение продолжилось, в результате чего индексы Dow Jones и S&P500 потеряли 0,7% и 0,9% соответственно. С утра фьючерсы на основные американские индексы подрастают в пределах 0,1%. Торги в Азии также проходят на отрицательной территории, а японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite снижаются на 0,4% и 0,1%. В сложившихся условиях индекс ММВБ уже в первые минуты торгов может отступить ниже отметки 1900 пунктов. В дальнейшем, на фоне открытия европейских рынков, мы ожидаем некоторой коррекции в наших бумагах с последующим переходом в боковое движение у достигнутых уровней. Во второй половине торгов основным фактором для наших активов станет макроэкономическая статистика из США, где сегодня будут опубликованы данные по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, которые определят настроения инвесторов и динамику нашего рынка в последние часы торгов".

На валютной секции Московской биржи эксперт ожидает снижения рубля в начале дня, чему будет способствовать негативная динамика рынка энергоносителей. Уже в начале торгов доллар поднимется в район 60,3 – 60,4 рубля за единицу американской валюты. При этом в середине торгов не исключена некоторая коррекция в ценах на нефть, что позволит рублю отыграть часть потерь. Однако без поддержки налогового периода существенного восстановления рубля ждать не стоит.