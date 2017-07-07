Доллару предстоит главное испытание этой недели - eToro

Доллар получает один удар за другим, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. После невнятного протокола заседания ФРС неприятно удивил рынок труда – по данным ADP, уровень занятости в июне вырос минимальными с октября темпами. Правда, удержаться от более масштабных распродаж валюте помогли хорошие показатели деловой активности в секторе услуг.

Но сегодня «американцу» предстоит еще одно, главное испытание этой недели в виде отчета по уровню занятости по платежным ведомостям без учета сельского хозяйства. После вчерашних показателей ADP рынок снизил свои ожидания относительно ключевого релиза. По прогнозам, предполагается прирост в районе 180 тыс., но есть риск, что ожидания не оправдаются. Впрочем, даже если мы увидим цифру в 200 тыс., это не поможет доллару, если при этом не ускорятся темпы роста заработных плат. Именно этот показатель станет главным ориентиром, который и задаст повсеместную реакцию американской валюты.

Если инфляция на зарплатном уровне не поднимется с 0,2% до 0,3% или и вовсе замедлит рост, это станет большим разочарованием для долларовых быков, которые и без того уже сомневаются в решимости регулятора и способности «прихрамывающей» экономики безболезненно пережить еще одно повышение ставки в этом году.

В случае реализации негативного сценария в этот раз давление на USD будет ощущаться особенно остро, поскольку другие мировые ЦБ кинулись оперативно готовить почву для выхода из продолжительного цикла смягчения. Особенно агрессивно ведет себя ЕЦБ, который в протоколе «признался», что на июньском заседании чиновники банка обсуждали сворачивание стимулов. Позднее еще два спикера Центробанка подтвердили «ястребиный» настрой, указав на уместность перехода к плавной нормализации политики.