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07 июля 2017 года 09:23
Торги акциями в пятницу откроются снижением индекса ММВБ в среднем на 0.8% - Промсвязьбанк
К концу недели на мировых рынках наблюдается усиление коррекционных настроений, отмечает эксперт Промсвязьбанка Илья Фролов. Обвал нефтяных котировок, ракетные испытания Северной Кореи, недостаточно сильные статистические публикации по экономикам еврозоны и США, а также неопределенность с направлением монетарной политики ЕЦБ и ФРС, способствовали фиксации прибыли по рисковым активам. В частности, согласно последним протоколам, ЕЦБ на одном из последующих заседаний может отказаться от обещания расширить или продлить сроки действия программы выкупа активов, что является сигналом к постепенному сворачиванию щедрых монетарных стимулов. В то же время ФРС пока не имеет четкой позиции по срокам отказа от политики реинвестирования денежных средств от погашения ценных бумаг, но, видимо, осуществит этот шаг уже до конца года. Реакцией на эти вводные стал рост доходностей по облигациям номинированным в евро, а также укрепление позиций европейской валюты против доллара. Эксперт также отметил, что тенденция к росту доходностей наблюдается и по казначейским облигациям США, несмотря на общее понижение аппетита к риску на глобальных рынках и стабилизацию инфляционных ожиданий. В конце недели в фокусе внимания данные по безработице в США, а также новостной поток с саммита G20. Российский фондовый рынок вчера в ходе волатильной сессии сумел удержаться выше 1920 пунктов по индексу ММВБ при поддержке ослабшего рубля, не отреагировавшего вечером на движение нефтяных котировок выше 49 долл./барр. после выхода статданных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. "Сегодня наступила экс-дивидендная дата по акциям МТС, РусГидро и ЛУКОЙЛа, суммарный негативный эффект от этого события на индекс ММВБ составит при открытии 0.8% или около 15 пунктов, что отбросит индикатор в район 1905-1908 пунктов, - указывает И. Фролов. - При этом, учитывая общий негативный внешний фон на мировых рынках и, в первую очередь, резкое снижение цен на нефть, в течение дня вероятно развитие инерционного снижения к психологически важной отметке 1900. В фокусе внимания сегодня запланированная первая встреча В.Путина и Д.Трампа, итоги которой могут задать сильный импульс при прояснении направления движения российско-американских отношений. Ослабление курса рубля окажет поддержку акциям экспортеров, а ряд акций компаний с госучастием могут в целом выглядеть лучше рынка в ожидании появления подробностей по промежуточным дивидендам".
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07 июля 2017 года 14:56
По наблюдениям ведущего аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, на нефтяном рынке - явные "качели" между сокращением добычи в ОПЕК+ и её ростом в США и некоторых других странах. Эти "качели" и заставляют нервно взлетать и падать нефтяные цены. Причём от соглашения ОПЕК+ новых сильных драйверов не... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:30
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,95-60,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу утром продолжил снижение к доллару под влиянием дешевеющей нефти, а также охлаждения инвесторов к риску перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге, - комментирует руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка... читать дальше
.07 июля 2017 года 14:05
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 5 июля 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам проведенного анализа... читать дальше
.07 июля 2017 года 13:02
"Торги на валютном рынке вчера завершились ослаблением рубля, - напоминают аналитики банка "Зенит". - Цены на нефть в течение дня подрастали, однако статистика Минэнерго США ликвидировала всё внутридневное преимущество. Курс доллара на закрытие биржи составил 60.16 руб. (+18 коп.), курс евро –... читать дальше
.07 июля 2017 года 12:40
"Накануне единая европейская валюта продемонстрировала заметное движение вверх на фоне роста доходности бондов еврозоны после публикации протокола ЕЦБ, - указывают аналитики "Нордеа Банка". - Отчет показал признаки дискуссии по вопросу ужесточения условий в части выкупа облигаций в рамках... читать дальше
.07 июля 2017 года 12:18
Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как падение запасов в США было нивелировано ростом добычи, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на... читать дальше
.07 июля 2017 года 11:55
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозные цены обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) до 361 рубля и 227 рублей за штуку соответственно, говорится в обзоре ИК. Кроме того, для "обычки" "Татнефти" была понижена рекомендация с "покупать" до... читать дальше
.07 июля 2017 года 11:35
На мировые рынки пришли летние каникулы: Индекс S&P 500 потерял 0.94%, падали все секторы индекса, лидер - телекоммуникационный сектор потерял (-2.3%), отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин. Российские ADR в Нью-Йорке потеряли чуть меньше 0.8%, но также реагировали на рост опасений инвесторов... читать дальше
.07 июля 2017 года 11:13
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" начала анализ "Детского мира" (MOEX: DSKY), сообщается в обзоре аналитиков ИК Артура Галимова и Михаила Терентьева. Прогнозная стоимость акций "Детского мира", рассчитанная аналитиками ИК, составляет 111 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг... читать дальше
.07 июля 2017 года 10:54
"Снижаются почти все мировые индексы, так как инвесторы волнуются из-за неоднозначных протоколов заседания FOMC ФРС США и ЕЦБ, - констатирует главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Среди чиновников американского регулятора есть разногласия по дальнейшему увеличению процентной ставки и... читать дальше
.07 июля 2017 года 10:41
"В четверг «атака» продавцов на мировые долговые рынки продолжилась, захватив как еврооблигации, так и сегмент локальных обязательств, - комментируют аналитики Росбанка. - Стремление участников сокращать длинные позиции обусловлено, очевидно, ростом ставок на развитых рынках, которое вызвано как... читать дальше
.07 июля 2017 года 10:20
"Курс доллара закрепился выше отметки 60 рублей, отчасти этому способствовал фактор завершающейся недели. Инвесторы предпочитают не переносить позиции в рублях на следующую неделю, особенно на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина. Дополнительное давление на рубль оказывали и падающие цены на... читать дальше
.07 июля 2017 года 10:00
Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов акциями и снижения котировок в пределах 1% - "Алор Брокер"
Котировки нефти перед открытием торгов теряют 1,2% до 47,5 $ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0.01% до отметки 2409п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон негативный, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Данные по запасам нефти от Минэнерго вчера... читать дальше
.07 июля 2017 года 09:55
пециалисты ИК "Атон" считают, что в пятницу отечественный фондовый рынок откроется с понижением на 0.75% -1%. читать дальше
.07 июля 2017 года 09:51
о мнению аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, в пятницу утром для российского рынка складывается достаточно негативный внешний фон: китайский фондовый индекс CSI 300 торгуется в минусе на 0,5%, японский Nikkei 225 теряет 0,35%, а ключевой американский бенчмарк S&P 500 падает на... читать дальше
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