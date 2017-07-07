Торги акциями в пятницу откроются снижением индекса ММВБ в среднем на 0.8% - Промсвязьбанк

К концу недели на мировых рынках наблюдается усиление коррекционных настроений, отмечает эксперт Промсвязьбанка Илья Фролов. Обвал нефтяных котировок, ракетные испытания Северной Кореи, недостаточно сильные статистические публикации по экономикам еврозоны и США, а также неопределенность с направлением монетарной политики ЕЦБ и ФРС, способствовали фиксации прибыли по рисковым активам. В частности, согласно последним протоколам, ЕЦБ на одном из последующих заседаний может отказаться от обещания расширить или продлить сроки действия программы выкупа активов, что является сигналом к постепенному сворачиванию щедрых монетарных стимулов. В то же время ФРС пока не имеет четкой позиции по срокам отказа от политики реинвестирования денежных средств от погашения ценных бумаг, но, видимо, осуществит этот шаг уже до конца года. Реакцией на эти вводные стал рост доходностей по облигациям номинированным в евро, а также укрепление позиций европейской валюты против доллара. Эксперт также отметил, что тенденция к росту доходностей наблюдается и по казначейским облигациям США, несмотря на общее понижение аппетита к риску на глобальных рынках и стабилизацию инфляционных ожиданий. В конце недели в фокусе внимания данные по безработице в США, а также новостной поток с саммита G20.

Российский фондовый рынок вчера в ходе волатильной сессии сумел удержаться выше 1920 пунктов по индексу ММВБ при поддержке ослабшего рубля, не отреагировавшего вечером на движение нефтяных котировок выше 49 долл./барр. после выхода статданных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

"Сегодня наступила экс-дивидендная дата по акциям МТС, РусГидро и ЛУКОЙЛа, суммарный негативный эффект от этого события на индекс ММВБ составит при открытии 0.8% или около 15 пунктов, что отбросит индикатор в район 1905-1908 пунктов, - указывает И. Фролов. - При этом, учитывая общий негативный внешний фон на мировых рынках и, в первую очередь, резкое снижение цен на нефть, в течение дня вероятно развитие инерционного снижения к психологически важной отметке 1900. В фокусе внимания сегодня запланированная первая встреча В.Путина и Д.Трампа, итоги которой могут задать сильный импульс при прояснении направления движения российско-американских отношений. Ослабление курса рубля окажет поддержку акциям экспортеров, а ряд акций компаний с госучастием могут в целом выглядеть лучше рынка в ожидании появления подробностей по промежуточным дивидендам".