Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"

В четверг российские фондовые индексы закрылись в небольшом плюсе, но характер торгов в течение дня был нестабильным, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. В минусе из-за закрытия реестров акционеров «под дивиденды» торговались акции Ростелекома (RTKM, -6.1%) и Татнефти (TATN, -4.5%). Тем временем Аэрофлот (AFLT) вырос на 5.4%, Газпром нефть (SIBN) – на 1.6%. Фактором негативного влияния на активность покупателей на рынке в целом остается динамика цен на энергоносители. Опубликованные в 18:00 мск данные минэнергетики США по запасам сырой нефти, казалось бы, могли поддержать спрос на нефтяные активы (запасы за неделю сократились на 6 млн. баррелей против ожидавшихся 2 млн. баррелей), но благоприятный эффект был полностью компенсирован увеличением объемов добычи нефти в США на 88 тыс. баррелей в сутки (примерно на 1%).

"Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за ценами на энергоносители – нефтяной рынок довольно нервно отреагировал на сообщения о возобновление роста объемов добычи в США, - отмечает А. Старцев. - В течение дня ожидается встреча президентов РФ и США на саммите G20 – сообщения по итогам встречи могут повлиять на оценки инвесторами геополитических рисков и, соответственно, на спрос на российском рынке акций. На валютном рынке, с позиций технического анализа, возможны попытки закрепления в области выше 60 по паре доллар-рубль – если они кажутся успешными, станет возможным заметное движение вверх".