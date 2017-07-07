Утренние прогнозы: "медведи" доминируют

По итогам торгов четверга индекс ММВБ составил 1923,22 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1011,79 пункта (+0,4%), рынок подрос вслед за нефтью. Сегодня торги откроются снижением вслед за ценами на энергоносители и мировыми фондовыми индексами, инвесторы будут находиться в напряженном ожидании новостей с Саммита G20.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно негативным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижаются, находясь под давлением в преддверии публикации данных по буровой активности в США, способной вновь активизироваться. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после снижения накануне сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня эксперт ожидает увидеть в районе 1915-1920 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что инвесторы сегодня будут находиться в напряженном ожидании новостей со стартующего сегодня Саммита лидеров стран G20. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию июньских результатов Сбербанка".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Отечественный фондовый рынок откроет торги пятницы, скорее всего, в минусе. Оптимальной целью коррекции в перспективе недели видим 1870-1880 пунктов по индексу ММВБ. Однако, если внешний фон значительно ухудшится, возможен повторный выход к 1800-1850. Потенциальное снижение котировок мы рассматриваем как локальную коррекцию в рамках формирующегося восходящего тренда, либо боковика с верхней границей в районе 2100-2300. Таким образом, возможное снижение рекомендуем использовать для покупок около 1870-1880, или в районе 1800-1850 пунктов по индексу ММВБ. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки от 1870-1880, 1800-1850; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”".

ИК "Финам" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем падения российского фондового рынка на открытии торгов. Основным поводом к продажам в наших акциях послужит провал на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, несмотря на вчерашние данные по запасам углеводородов от Минэнерго США, ушла в район 47,5 доллара за баррель. «Медведей» поддержит и ситуация на внешних площадках. В сложившихся условиях индекс ММВБ уже в первые минуты торгов может отступить ниже отметки 1900 пунктов. В дальнейшем, на фоне открытия европейских рынков, мы ожидаем некоторой коррекции в наших бумагах с последующим переходом в боковое движение у достигнутых уровней".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за ценами на энергоносители – нефтяной рынок довольно нервно отреагировал на сообщения о возобновление роста объемов добычи в США. В течение дня ожидается встреча президентов РФ и США на саммите G20 – сообщения по итогам встречи могут повлиять на оценки инвесторами геополитических рисков и, соответственно, на спрос на российском рынке акций. На валютном рынке, с позиций технического анализа, возможны попытки закрепления в области выше 60 по паре доллар-рубль – если они кажутся успешными, станет возможным заметное движение вверх".

Промсвязьбанк (Илья Фролов): "Сегодня наступила экс-дивидендная дата по акциям МТС, РусГидро и ЛУКОЙЛа, суммарный негативный эффект от этого события на индекс ММВБ составит при открытии 0.8% или около 15 пунктов, что отбросит индикатор в район 1905-1908 пунктов. При этом, учитывая общий негативный внешний фон на мировых рынках и, в первую очередь, резкое снижение цен на нефть, в течение дня вероятно развитие инерционного снижения к психологически важной отметке 1900. В фокусе внимания сегодня запланированная первая встреча В.Путина и Д.Трампа, итоги которой могут задать сильный импульс при прояснении направления движения российско-американских отношений. Ослабление курса рубля окажет поддержку акциям экспортеров, а ряд акций компаний с госучастием могут в целом выглядеть лучше рынка в ожидании появления подробностей по промежуточным дивидендам".