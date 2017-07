Мировые фондовые индексы снижаются, Brent опустилась к $47,5

Рынок акций США в четверг продемонстрировал самое значительное падение с мая. Фондовые индексы АТР снижаются вслед за Европой и США. Цены на нефть падают более чем на 1,2% из-за роста добычи в США, Brent опустилась к $47,5.

Американские фондовые индексы упали в четверг самыми быстрыми темпами с мая на фоне повышения доходности US Treasuries и сохранения цены нефти WTI ниже $46 за баррель. Инвесторы обеспокоены ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики по всему миру, в первую очередь, в США и еврозоне.

Кроме того, рынок отрицательно отреагировал на слабые данные о занятости в США.

Nasdaq падал опережающими темпами, поскольку ралли в высокотехнологичном секторе снова застопорилось, передает CNBC.

Протоколы заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) продемонстрировали растущую склонность руководителей двух центробанков к отказу от стимулирующих мер. Доходность гособлигаций развитых стран растет после публикации протоколов, для Германии она достигла максимума за 18 месяцев.

Число рабочих мест в США увеличилось в июне на 158 тыс., свидетельствуют данные отраслевой организации ADP. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидали подъема на 180 тыс. Рост за май был пересмотрен с 253 тыс. до 230 тыс.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. и составило 248 тыс. Показатель совпал со средним прогнозом рынка. Он растет уже три недели подряд.

Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 15:30 мск. Согласно средним прогнозам аналитиков, опрошенных Dow Jones, число рабочих мест в США выросло на 174 тыс. в июне после увеличения на 138 тыс. в мае, а уровень безработицы остался неизменным - 4,3%.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в мае сократился на 2,3%, до $46,5 млрд. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до $46,3 млрд. Но дефицит товарооборота с Мексикой увеличился в мае до рекордных с октября 2007 года $7,3 млрд, с Китаем - до $31,6 млрд с $27,6 млрд.

Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing неожиданно вырос в июне до 57,4 пункта с 56,9 пункта в мае, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 56,5 пункта.

Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса менее 50 пунктов говорит о ее снижении.

Доходность 10-летних госбумаг США повысилась на 2,37%, и гендиректор DoubleLine Capital Джеффри Гундлах, один из наиболее авторитетных экспертов по рынку гособлигаций, ожидает дальнейшей распродажи бондов.

На фоне повышения доходности US Treasuries акции телефонных операторов подешевели на 2,3%, продемонстрировав самое значительное падение с января, бумаги риелторов в среднем потеряли 1,9%.

Акции General Electric Co. подешевели на 3,8% на торгах в Нью-Йорке после того, как Еврокомиссия обвинила компанию в том, что она ввела регуляторов в заблуждение в ходе проверки ее сделки с LM Wind Power на $1,65 млрд.

Цена бумаг Tesla Inc. рухнула на 5,6%, поскольку электромобиль Model S не получил высшую оценку за безопасность Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS). За последние две сессии Tesla потеряла более $7 млрд капитализации, в ходе торгов в четверг ее бумаги ненадолго переходили к "медвежьему" тренду - падение с пика, зафиксированного 23 июня, превышало 20%.

Рыночная стоимость L Brands Inc., в которую входит Victoria's Secret, рухнула на 14,1%. Продажи группы компаний сократились на 6% в июне.

Американские телемагазины QVC и Home Shopping Network (HSN), долгое время соперничавшие в борьбе за внимание потребителей, в четверг объявили о слиянии стоимостью $2,1 млрд. Акции HSN подскочили в цене на 26,8%, курс ценных бумаг Liberty Interactive Corp. миллиардера Джона Мэлоуна, контролирующей QVC, опустился на 1,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 6 июля упал на 158,13 пункта (0,74%) и составил 21320,04 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 22,79 пункта (0,94%) - до 2409,75 пункта.

Nasdaq Composite потерял 61,39 пункта (1,00%) и составил 6089,46 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в пятницу падают вслед за рынками акций Европы и США из-за проблем банковского сектора и горнорудной отрасли.

Участники рынка встревожены планами ведущих центробанков относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,6%.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,4%, более широкий индекс Topix - на 0,5%.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%, южнокорейский KOSPI - 0,5%.

Китайский Shanghai Composite почти не изменился. Ведущие банки Китая за неделю потеряли более $16 млрд капитализации. Для Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China и Bank of China eтекущая неделя стала худшей с 2016 года.

Австралия в пятницу возглавляет падение в АТР, бумаги крупнейших банков - Macquarie, Westpac, National Australia Bank - подешевели более чем на 1%.

Министерство промышленности, инноваций и науки Австралии прогнозирует падение цен на железную руду в 2018 году до отметки ниже $50 за тонну. Прогноз н 2017 год составляет $49,1 за тонну. Из-за этого рыночная стоимость Fortescue Mining опустилась на 1,3%.

Вместе с тем котировки акций ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton и Rio Tinto выросли на торгах в Сиднее на 1,4% и 1,3% соответственно, вопреки общему тренду.

Серебро подешевело в пятницу на 10%, но очень быстро отыграло падение, и это заставило аналитиков предположить, что дело в ошибке трейдеров, а не в фундаментальных факторах.

В Японии внимание инвесторов сосредоточено на рынке гособлигаций страны после того, как в начале торгов в пятницу доходность 10-летних японских бондов поднялась до максимума за пять месяцев - 0,105%. Банк Японии был вынужден объявить о покупке облигаций по фиксированной ставке, что позволило несколько снизить доходность.

Акции Samsung Electronics подешевели на 0,7%, несмотря на то, что компания дала рекордный прогноз прибыли, превзошедший ожидания рынка.

Котировки акций филиппинской Energy Development опустились на 1,3%, поскольку землетрясение вызвало сбой на электростанциях компании.

Капитализация Japan Airport, оператора токийского аэропорта Haneda, рухнула на 6% из-за отчета IATA о замедлении роста пассажирооборота и выручки в сфере пассажирских авиаперевозок.

Цены на нефть снижаются в пятницу из-за увеличения добычи в США, которое усилило опасения инвесторов, вызванные ранее обнародованными данным о росте производства топлива в государствах ОПЕК.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, повысилась до 9,338 млн баррелей в сутки (б/с) с 9,250 млн б/с неделей ранее, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. В годовом выражении подъем составил 910 млн б/с или 10,8%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск опустилась на $0,59 (1,23%) - до $47,52 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,60 (1,32%) - до $44,92 за баррель.

К закрытию рынка в четверг фьючерсы на Brent подорожали на $0,32 (0,67%) - до $48,11 за баррель, на WTI - на $0,39 (0,86%), до $45,52 за баррель.

По данным Минэнерго США, товарные запасы нефти сократились на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей, до 502,9 млн баррелей, бензина - на 3,67 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей. Совокупное падение резервов (13,4 млн баррелей) было максимальным с сентября.

Между тем добыча нефти участниками ОПЕК, вероятно, повысилась в июне второй месяц подряд, по оценкам Thomson Reuters Oil Research. Нефтяной экспорт ОПЕК вырос в июне на 450 тыс. б/с по сравнению с маем - до 25,92 млн б/с.

Соглашения ОПЕК+ недостаточно для восстановления равновесия на нефтяном рынке, для этого потребуются изменения добычи в США, считают аналитики Morgan Stanley.

"Для того чтобы получить шанс на сбалансированный рынок в 2018 году, число буровых в США должно не увеличиваться, а сокращаться - примерно на 150 установок. С учетом текущей себестоимости для этого WTI должна стоить от $46 до $50 за баррель", - говорится в обзоре Morgan Stanley.

Аналитики инвестбанка ухудшили прогноз цены WTI на конец 2017 года с $55 до $48 за баррель, Brent - с $57,5 до $50,5 за баррель.