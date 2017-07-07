Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1915-1920 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФ "Олма" Олега Шагова, складывается умеренно негативным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижаются, находясь под давлением в преддверии публикации данных по буровой активности в США, способной вновь активизироваться. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после снижения накануне сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня эксперт ожидает увидеть в районе 1915-1920 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что инвесторы сегодня будут находиться в напряженном ожидании новостей со стартующего сегодня Саммита лидеров стран G20.

Рынок акций РФ в четверг прибавил. Индекс ММВБ вырос на 0.1% при оборотах торгов на четверть выше среднемесячных. При этом наибольшее позитивное влияние на повышение индекса ММВБ вчера оказали акции ЛУКОЙЛа (+1.1%) и Сбербанка (+0.9%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.39%) прибавил больше в контексте отмечавшегося укрепления позиций рубля к доллару.

"Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию июньских результатов Сбербанка", - заключает О. Шагов.