Отечественный фондовый рынок откроет пятницу, скорее всего, в минусе - Инвестиционная палата

В ходе минувшего дня индекс ММВБ изменился незначительно (+0,1%, 1923 пункта). Торговая активность возросла до максимума за четыре сессии. Нейтральное закрытие вместе с ростом объемов могут свидетельствовать о достижении локальной вершины, полагает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский .

Индекс S&P 500 упал по итогам четверга (-0,94%, 2409 пунктов). Продажи объясняют данными по рынку труда, а также опасениями относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, несмотря на появляющиеся признаки слабости экономики.

В ходе азиатской сессии сохраняется умеренное преобладание продавцов, которых поддерживают ожидания сокращения стимулирующих программ от ЕЦБ, падение цен на нефть.

Фьючерс на S&P 500 упал к 2410 пунктам. Если фьючерс не вернется в пятницу выше 2420-2430, на следующей неделе эксперт рассчитывает на попытки развить движение к 2350-2380. В настоящий момент, несмотря на то, что цены остаются в рамках боковика 2400-2450, появились признаки изменения соотношения сил в пользу продавцов.

"Фьючерс на нефть сорта Brent вновь тестирует $47,5,- указывает А. Волынский. - Позитивный сценарий предполагает возобновление роста от $45-47 к $50, далее $53-55. В негативном варианте цены упадут к $40-45, где мы рассчитываем на новые попытки сформировать дно. В рамках текущего снижения цен на нефть мы отдаем предпочтение поиску моментов для покупок. Фьючерс на золото продолжает колебания около $1220, которые мы склонны рассматривать в пользу новой волны падения котировок. Покупки рекомендуем ближе к $1180-1200, либо в случае возвращения выше $1250".

По прогнозам эксперта, отечественный фондовый рынок откроет торги пятницы, скорее всего, в минусе: "Оптимальной целью коррекции в перспективе недели видим 1870-1880 пунктов по индексу ММВБ. Однако, если внешний фон значительно ухудшится, возможен повторный выход к 1800-1850. Потенциальное снижение котировок мы рассматриваем как локальную коррекцию в рамках формирующегося восходящего тренда, либо боковика с верхней границей в районе 2100-2300. Таким образом, возможное снижение рекомендуем использовать для покупок около 1870-1880, или в районе 1800-1850 пунктов по индексу ММВБ. По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) ждем попытки вернуться к 90 000-95 000, которые, вероятно, стоит выкупать. По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.17, SiU7) основной поддержкой остается 59 000-59 500. Пока цены продолжают колебания выше данного уровня, мы отдаем предпочтение покупкам. Если фьючерс вернется ниже 59 000, далее ждем движение к минимумам последних месяцев. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки от 1870-1880, 1800-1850; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”".