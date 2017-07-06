Рубль отыграл значительную часть потерь на фоне уверенного роста нефти

Москва. 6 июля. Доллар США немного понижается, евро повышается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль отыграл значительную часть потерь, но продолжает слегка снижаться к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 59,87 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 11,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,28 руб./EUR1, поднявшись на 21,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась всего на 3,6 копейки - до 63,66 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл подавляющую часть потерь первой половины торгов благодаря уверенному росту цен на нефть после публикации данных по запасам от Минэнерго США, оказавшихся существенно лучше ожиданий. По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти сократились на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей, до 502,9 млн баррелей, бензина - на 3,67 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей. Совокупное падение резервов (13,4 млн баррелей) было максимальным с сентября. Эксперты в среднем ожидали уменьшения запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 мск поднялась на 1,95% - до $49,72 за баррель. Цена августовского контракта на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,25% - до $46,13 за баррель.

В среду нефть завершила торги падением примерно на 4% на опасениях роста добычи в ОПЕК. Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 5,8 млн баррелей, резервы бензина сократились на аналогичную величину.

Заметная разница в динамике рубля в парах с долларом и евро объясняется ростом единой европейской валюты на мировом валютном рынке после публикации протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, согласно которому на последнем заседании регулятора затрагивалась тема сворачивания программы стимулирования, что стало неожиданностью для рынка.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич, если в первой половине дня на внутреннем валютном рынке наблюдалась негативная динамика рубля в основных парах, то под конец торгов рубль сумел отыграть значительную часть потерь, а по отношению к доллару даже выйти в плюс. "Поводом к восстановлению рубля стала динамика рынка энергоносителей, и скорее всего, рост нацвалюты продолжится, так как вышедшие данные по запасам от Минэнерго США достаточно позитивны для рынка энергоносителей - суммарное снижение по всем статьям составило более 13 млн баррелей. Ожидаем, что нефть марки Brent закрепится выше $49 за баррель, что позволит рублю продолжить укрепление к доллару и отыгрывать потери по отношению к евро", - подчеркнул аналитик.

"После утреннего падения рубль восстанавливался большую часть дня, однако делал это весьма осторожно. Вернуть отметку в 60 руб./$1 отечественной валюте удалось лишь к концу рабочего дня вместе с выходом данных Минэнерго США. Однако не исключено, что уже в вечернюю сессию оптимизм инвесторов на рынке нефти сменится фиксацией прибыли, так как позитивные для рынка данные отыгрывались уже, по сути, с вечера среды и не стали сюрпризом для участников торгов. В результате доллар может быстро вернуть позиции выше 60 руб./$1, хотя потенциал для его дальнейшего роста пока ограничен", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Пара "доллар-рубль" пока останется неподалеку от рубежа в 60 руб./$1, ниже спускаться оснований нет, но и для роста поводов недостаточно. Цель "быков" расположена на уровне 60,65 руб./$1, для этого должна или подешеветь нефть, или обостриться геополитический фон. В большом напряжении рынок капитала держит ожидание саммита G20, где внимание будет приковано к фигуре президента США Дональда Трампа. Нефть неплохо скорректировалась в четверг после распродажи в середине недели, но поводов для новой атаки на $50 за баррель Brent недостаточно. Для того, чтобы понять, формируется ли растущий тренд в спросе американцев на топливо, нужно дождаться данных на следующей неделе. В то же время, кризис перепроизводства "черного золота" в мире никуда не делся, но данные по запасам могут оттеснить этот фактор на второй план", - высказала мнение старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 7 июля на 66,39 копейки, до 60,24 руб./$1, и поднял курс евро на 70,6 копейки, до 68,38 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 33,67 копейки по отношению к среде и составил 59,8114 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга поднялся на 64,12 копейки по отношению к 5 июля и составил 60,1481 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 69,144 млн, из которых $1 млрд 304,793 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 764,351 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 54,32 копейки к среде - до 68,3333 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга поднялся на 44,65 копейки по отношению к 5 июля и составил 68,3361 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR438,56 млн, из которых EUR152,564 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR285,996 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг практически не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне предыдущего дня - 9,26%, ставка на семидневный срок повысилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,24% годовых. Ставки на срок 1 и 3 месяца не изменились в сравнении с предыдущим днем - 9,26% и 9,22% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 9,14% годовых.