Возвращение российской валюты к отметке 60 рублей за доллар может оказаться недолгим - ИК "Велес Капитал"

"Большую часть дня в четверг котировки нефти находились в зеленой зоне, отыгрывая прогноз API о снижении запасов энергоносителей в США, и фактические данные Минэнерго оправдали ожидания инвесторов, сумев продемонстрировать еще большее снижение запасов, чем ожидалось. В результате в конце рабочего дня стоимость марки Brent поднялась выше 49 долл. за баррель, хотя после этого достаточно быстро скорректировалась ниже данного уровня. В подобных условиях рубль большую часть дня укреплялся, однако делал это весьма осторожно. Вернуть отметку в 60 рублей за доллар отечественной валюте удалось лишь к концу рабочего дня вместе с выходом данных Минэнерго. Однако не исключено, что уже в вечернюю сессию оптимизм инвесторов на рынке нефти сменится фиксацией прибыли, так как позитивные для рынка данные отыгрывались уже по сути с вечера среды и не стали сюрпризом для участников торгов. В результате доллар может быстро вернуть позиции выше 60 руб., хотя потенциал для его дальнейшего роста пока ограничен",- комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.