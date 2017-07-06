Цены евробондов РФ в четверг снижаются на фоне общемирового бегства инвесторов от рисков

Москва. 6 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг снижаются на фоне общемирового бегства инвесторов от рисков в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снижаются в цене, что ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов в "коротком" и среднесрочном сегментах и к некоторому расширению спредов для "длинных" бумаг.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 5 июля на 5 базисных пунктов и составила 119,96% от номинала, что соответствует доходности 2,28% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 7 базисных пунктов относительно итогов 5 июля, составив 100,81% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 1,595% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился всего на 1,5 пункта по сравнению с предыдущим торговым днем и составил 68,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 116 базисных пунктов - до 109,83% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов и составила 5,18% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 77 базисных пунктов - до 106,51% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов и составила 5,16% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 63 базисных пункта - до 103,41% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов и составила 4,28% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году потеряли в цене 38 базисных пунктов, подешевев до 106,62% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов - до 3,67% годовых).

Новый выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году теряет в цене порядка 63 базисных пунктов и торгуется в районе 98,93% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта - до 5,32% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году торгуются со снижением на 60 пунктов, в районе 99,17% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов - до 4,35% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций сохранилась тенденция к снижению цен, наблюдаемая в течение последних нескольких дней. При этом наибольшие потери традиционно несут самые "длинные" выпуски отечественных евробондов с погашением в 2042-2047 годах. Причем падают в цене практически все облигации emerging markets на фоне того, что ведущие мировые центробанки обозначили смену вектора денежно-кредитной политики в сторону ужесточения. Соответственно, это вызвало отток средств с развивающихся рынков. Таким образом, учитывая глобальность этого негативного тренда, падение наших бумаг не вызывает каких-то дополнительных вопросов. Инвесторы фиксируют прибыль по всем рисковым активам, и российские евробонды в этом плане не являются исключением", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.