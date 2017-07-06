Сам факт встречи президентов РФ и США на G20 является позитивным сигналом - аналитики

На этой неделе окончательно подтвердилась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля - первая после вступления в должность американского президента. Говорили об этом несколько месяцев, но еще в июне полной уверенности не было.

Как считают аналитики, опрошенные агентством "Интерфакс", сам факт общения президентов РФ и США на G20 является позитивным сигналом, так как если лидеры решили встретиться, то скорее всего, они ожидают, что хотя бы по некоторым вопросам возможно сотрудничество, рабочий диалог.

ЗА ЭТИМ БУДЕТ СЛЕДИТЬ ВЕСЬ МИР

Двусторонние переговоры глав государств в рамках G20 традиционно являются объектом всеобщего внимания. Для России на саммите "двадцатки" в Гамбурге одной из самых важных, скорее всего, станет встреча президента России и президента США, которая состоится в пятницу.

Мир в целом тоже увлечен предстоящей встречей В.Путина и Д.Трампа, но еще больше наблюдателей волнуют "тектонические сдвиги" в расстановке сил на мировой арене.

"Наиболее важным событием для РФ на G20 станет встреча президентов РФ и США. Это их первая встреча после избрания Дональда Трампа президентом США. Возможно, по итогам разговора появится надежда на нормализацию отношений между двумя странами. Хотя пока ожиданий заметного улучшения отношений между США и РФ после встречи в Гамбурге у участников рынка нет", - сказал главный экономист инвестиционной компании (ИК) "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.

"За встречей президентов России и США будет следить, скорее всего, весь мир. Это очень значимое геополитическое событие", - отметил руководитель управления инвестиционной стратегии "ВТБ Капитала" Алексей Заботкин.

При этом А.Заботкин сказал, что он не ожидает каких-либо громких публичных заявлений по итогам данной встречи. "Однако сам факт, что встреча состоится, является позитивным моментом", - добавил он.

Как считает главный экономист финансовой группы (ФГ) "БКС" Владимир Тихомиров, оценить возможные итоги встречи В.Путина и Д.Трампа в настоящее время достаточно сложно.

"Обе стороны очень осторожны в комментариях. Между тем есть ощущение, что исход будет все же больше позитивным, чем негативным, так как нет смысла встречаться, если нет желания наладить диалог. Я думаю, что в результате по ряду вопросов, по которым страны готовы к сотрудничеству, удастся договориться. Возможно, это будет Сирия и Северная Корея", - сказал В.Тихомиров.

По словам экономиста "БКС", Украина и санкции обсуждаться не будут.

"Не думаю, что будет обсуждаться Украина, так как, скорее всего, США захотят переложить решение данного вопроса на Евросоюз. Санкции, скорее всего, тоже не будут серьезно затрагиваться, так как это второстепенная вещь. Если начнется нормализация отношений между Россией и США, появится надежда и на ослабление санкционного режима. Думаю, для Д.Трампа санкции против России на данный момент, учитывая ситуацию внутри США, не являются предметом для обсуждения", - подчеркнул В.Тихомиров.

По мнению аналитиков Citi, российский и американский президенты обсудят такие вопросы, как американские санкции против России, сотрудничество в области борьбы с международным терроризмом, сирийский вопрос, а также повышение эффективности сотрудничества в области нераспространения ядерного оружия, сообщил глава отдела инвестиционной стратегии управления по работе с финансовыми активами "Citi Россия" Дмитрий Голубков.

В Кремле ожидают, что на встрече в числе прочего будет обсуждаться сирийское урегулирование. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в силу ограниченности по времени проведения беседы В.Путин вряд ли сможет полностью изложить Д.Трампу понимание о причинах ситуации на юго-востоке Украины.

Между тем младший советник Д.Трампа по вопросам безопасности Себастьян Горка завил в четверг Fox News, что теперь "пришла очередь России работать на улучшение отношений с США".

Западные политологи тревожатся, что В.Путин может обыграть американского президента. "Есть опасения, что Трамп не так опытен во внешнеполитических переговорах, тогда как Владимир Путин в них большой специалист. Итоги (переговоров - ИФ) могут быть совершенно неожиданными, и это будет худший сценарий", - заявила научный сотрудник американского института Катона Эмма Эшфорд.

ОБЪЕДИНЕНИЯ И БЛОКИ

Опыт всех предыдущих саммитов G20 не вселяет оптимизма относительно вероятности принятия каких-либо прорывных решений. Сейчас больше, чем когда-либо, "двадцатка" сконцентрирована на внутренних конфликтах, а не на поиске точек соприкосновения, отмечают политологи.

По словам Д.Голубкова, основное внимание на грядущем саммите G20 будет уделено таким вопросам, как мировая торговля, изменения климата, а также северокорейская проблема. Аналитики Citi не ожидают принятия на саммите каких-либо значимых решений, однако полагают, что саммит выявит существенные разногласия между США и другими странами "двадцатки" (в первую очередь Германией) относительно международной торговли и изменения климата.

"Прежде основными итогами таких встреч были различные декларации, а в текущих условиях, когда очевидно нежелание нового президента США активно участвовать в обсуждении глобальных проблем, даже этого ожидать не приходится", - считает В.Тихомиров из "БКС".

По его мнению, политика Д.Трампа, основанная на том, что американские интересы должны быть на первом месте, затрудняет обсуждение многих глобальных вопросов, которые затрагивались в рамках G20: например, глобальное потепление, более тесное сотрудничество между странами в финансовой сфере и так далее.

"Поэтому задача канцлера ФРГ Ангелы Меркель, как принимающей стороны, на этом саммите будет нетривиальной, так как ей, возможно, придется приложить усилия, чтобы сохранить институт "двадцатки". Есть опасность большого расхождения во мнениях на этой встрече, потому что раньше хотя бы, например, Евросоюз и США действовали сообща, а теперь мы видим существенные отдаление между этими двумя сторонами", - сказал В.Тихомиров.

Взаимоотношения между Евросоюзом и США тоже будут в центре внимания в ходе саммита G20, полагает А.Заботкин. "Последний саммит "семерки" был не самым продуктивным. Это станет вторым визитом Д.Трампа в Европу, и развитие дальнейшего диалога между Евросоюзом и США будет очень важно", - отметил руководитель управления инвестиционной стратегии "ВТБ Капитала".

"Кроме того, будет интересно, какую позицию по ключевым темам повестки G20, начиная с вопросов протекционизма и заканчивая климатическими изменениями, займет Китай, и насколько настойчив он будет", - добавил А.Заботкин.

"Я думаю, что основной итог германской G20 будет заключаться в том, что она покажет, насколько стал разобщенным мир, какие формируются объединения и блоки. Смогут ли страны в текущих условиях найти точки соприкосновения, прийти к какому-нибудь общему мнению. Сейчас это открытый вопрос", - заявил экономист "БКС".

ПРОВАЛЬНЫЙ PR

Саммит G20 может оказаться пиар-катастрофой для Д.Трампа, который все больше дистанцируется от международных событий, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Впервые за все время проведения встреч в этом формате интересы США будет представлять президент, выступающий за протекционизм и отстраненность от международных дел. Некоторые западные журналисты и аналитики язвительно описывают предстоящий саммит в Гамбурге как встречу G19 - без учета США.

Традиционно на таких масштабных мероприятиях США пытались возглавить поиск общего подхода к решению насущных общемировых проблем, однако на этот раз в Гамбурге, по мнению аналитиков, Китай и Германия возьмут на себя эту роль. До некоторой степени Берлин и Пекин сами к этому стремились, но во многом причиной стало самоустранение США от обсуждения ряда важных тем, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявления дипломатов и чиновников нескольких стран "двадцатки".

"Важность стратегического характера китайско-германских отношений устойчиво возрастает", - говорится в статье председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованной во вторник в немецкой газете Die Welt.

Три визита в Германию премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, последний из которых состоялся в июне, подчеркивают выход отношений двух стран на новый уровень. "Новое сближение Китая и Германии стало возможным из-за Трампа. На данный момент два важнейших лидера в мире - председатель Си и канцлер Меркель", - считает посол входящей в G20 Аргентины в Пекине Диего Рамиро Гелар.