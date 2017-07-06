Цены на нефть упали из-за сомнений в эффективности соглашения ОПЕК

Цены на нефть упали на 4% в среду из-за возобновления опасений по поводу избытка предложения на рынке, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. "Бычьи" настроения на рынке подпитывались не неопровержимыми фактами, а новостями, слухами и историями, и это в целом оказало давление на цены. Россия официально высказывается против ужесточения ограничений по производству нефти, что также поддержало сомнения участников рынка в эффективности соглашения ОПЕК.

Трейдеры указывали на рост экспорта из Нигерии и Ливии, что приводит к росту предложения. Сомнения по поводу сохраняющейся перенасыщенности рынка нефти сводятся в конечном счете к противостоянию ближневосточных производителей и сланцевой индустрией. Соглашение ОПЕК пока что было недостаточно эффективно, чтобы сократить избыточные глобальные запасы нефти, увеличивая риск нарушения сторонами принятых на себя обязательств.

Тем временем, сланцевая индустрия США продолжает удивлять своей ценовой конкурентоспособностью и гибкостью. Неожиданное возобновление роста активности по бурению новых скважин подпитывает рост производства, который должен продлиться за пределы текущего года даже если количество действующих буровых установок начнет снижаться.

Противостояние ближневосточных производителей и сланцевой индустрии остается основной темой на рынке нефти, при этом производители сланцевой нефти сохраняют преимущество. Н. Рюкер ожидает, что цены будут оставаться в боковом коридоре, задерживаясь в основном в районе чуть ниже 50 долл. США за баррель. Рост производства сланцевой нефти и стагнирующий спрос со стороны западных потребителей подрывают эффективность соглашения ОПЕК. Сомнения по поводу эффективности соглашения ОПЕК возобновились в среду и вызвали очередное снижение цен на нефть.