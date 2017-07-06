Рубль днем в четверг немного отыграл утренние потери к доллару и евро

Москва. 6 июля. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль частично отыграл утреннее снижение, но продолжает снижаться к бивалютной корзине.

Курс доллара США составил 60,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,45 руб./EUR1, поднявшись на 38 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 25,08 копейки - до 63,87 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 7 июля на 66,39 копейки, до 60,24 руб./$1, и поднял курс евро на 70,6 копейки, до 68,38 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", несмотря на позитивную динамику цен на нефть, рубль опускается к доллару и евро в связи со снижением интереса участников рынка к рублевым активам на фоне общей негативной динамики валют развивающихся рынков, снижения интереса к carry trade, а также в ожидании саммита G20 7-8 июля, в ходе которого состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Стоимость нефти эталонных марок повышается в четверг после резкого падения по итогам сессии в среду, аналитики оценивают сигналы падения запасов топлива в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК поднялась на 1,53% - до $48,52 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,57% - до $45,84 за баррель.

В среду нефть завершила торги падением примерно на 4% на опасениях роста добычи в ОПЕК. Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил в ночь со среды на четверг (по московскому времени), что запасы нефти в США на минувшей неделе упали более чем на 5,5 млн баррелей, запасы бензина снизились на аналогичную величину. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:00 МСК в четверг. Статистика по запасам нефти и нефтепродуктов выходит на этой неделе на день позже обычного в связи с выходным днем в США в понедельник из-за национального праздника - Дня независимости. Эксперты в среднем ожидают уменьшения запасов нефти на 2 млн баррелей.

"Доллар на "Московской бирже" восстанавливает позиции, пытаясь закрепиться выше отметки 60 руб./$1. Российская валюта слабеет под воздействием комплекса факторов: снижения привлекательности отечественных активов, неблагоприятного геополитического фона, сохранения неопределенности на рынке "черного золота". Вероятнее всего, рубль в ближайшие дни продолжит дешеветь. Изменить ситуацию способен благоприятный исход встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20, при котором стороны согласуют конкретные шаги по нормализации отношений", - полагает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Факторов давления на рубль по-прежнему достаточное количество. На внутреннем рынке ликвидности заметен некоторый вакуум предложения долларов, так как крупные эмитенты продолжают выкупать иностранную валюту для корпоративных целей и создают основу для ослабления рубля. Минфин остается с покупками валюты на рынке, но сокращает внутридневной объем приобретений до смешных по рыночным меркам значений. Плюс ко всему вчерашний провал по нефти рубль отыграл на треть, то есть более чем сдержанно. После преодоления 60,50 руб./$1 доллар направится к 62 руб./$1, постепенно сглаживая предыдущую перепроданность и возвращаясь к относительно здоровому курсу", - считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Пара "доллар-рубль" закрепилась выше 60 руб./$1, несмотря на ночной незначительный отскок нефтяных котировок, связанный с данными Американского института нефти о сокращении запасов сырья на 5,8 млн баррелей за прошедшую неделю и частичным закрытием спекулятивных позиций со стороны "внутридневных" трейдеров. Дополнительным фактором давления на отечественный рубль выступает доллар, продолжающий дорожать к основной группе валют вследствие относительно позитивного протокола ФРС с последнего заседания, хотя некоторые голосующие члены недовольны динамикой инфляции, тем не менее, это не стало сюрпризом для инвесторов", - полагают аналитики ИК "Велес Капитал".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг практически не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне предыдущего дня - 9,26%, ставка на семидневный срок повысилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,24% годовых. Ставки на срок 1 и 3 месяца не изменились в сравнении с предыдущим днем - 9,26% и 9,22% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 9,14% годовых.