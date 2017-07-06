Техническая картина по индексу ММВБ пока говорит в пользу роста - ИК "Финам"

"День сегодня явно не сулит поводов для новых покупок, - полагает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Ближе к концу основной сессии российские акции могут немного скорректироваться. Закрытие торгов в Европе и США, с высокой вероятностью, пройдёт на отрицательной территории. Из важной статистики стоит выделить публикацию в 17:00 индекса деловой активности в непроизводственном секторе от ISM (июнь). Высока вероятность того, что он окажется чуть хуже прогнозов. Это может поддержать евро и драгоценные металлы и усилить продажи на рынках акций за океаном. Техническая картина по индексу ММВБ пока говорит в пользу роста, но стоит учитывать, что индикатор подошёл к диапазону сопротивления, от которого может начаться фиксация длинных позиций. Пока ещё есть потенциал для роста, но он весьма небольшой, в пределах 2%, или до 1960 пунктов. В случае закрытия двух дней подряд ниже 1900 пунктов будет открыт потенциал снижения с целью 1850 пунктов".