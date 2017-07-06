Торговый диапазон на сегодня составляет 59,70-60,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Доллар на Московской бирже восстанавливает позиции, пытаясь закрепиться выше 60-рублевой отметки. Российская валюта слабеет под воздействием комплекса факторов: снижения привлекательности отечественных активов, неблагоприятного геополитического фона, сохранения неопределенности на рынке «черного золота». Нефть накануне отреагировала падением на информацию о росте экспорта ОПЕК в июне до 25,92 млн баррелей в сутки. Однако поддержку котировкам оказало сокращение запасов сырья в США (по данным Американского института нефти – на 5,8 млн баррелей за неделю). Публикация протокола ФРС была неоднозначно воспринята игроками: чиновники ведомства разделились во мнениях относительно того, когда следует начинать сокращение баланса. В целом позиция Федрезерва, вопреки опасениям, оказалась достаточно уверенной, а экономические показатели превзошли ожидания. Вероятнее всего, рубль в ближайшие дни продолжит дешеветь. Изменить ситуацию способен благоприятный исход встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20, при котором стороны согласуют конкретные шаги по нормализации отношений. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,70-60,70 руб./долл.", - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.