В случае пробития уровня 60,50 руб./$1 снижение рубля может ускориться - ING Bank

Основная борьба в четверг, вероятно, будет происходить в диапазоне 60,00-60,50 руб./$1, и в случае пробития верхней границы снижение рубля может ускориться, говорится в обзоре ING Bank.

"В среду рубль потерял к доллару США около 1%, вновь оказавшись среди ЕМ аутсайдеров. Несмотря на то, что ускорение нисходящей динамики наблюдалось во второй половине дня на фоне резкого снижения цен на нефть Brent с почти $50 до $47,70 за баррель, повышение спроса на валюту против рубля со стороны нерезидентов началось задолго до снижения сырьевых котировок. Публикация текста заседания ФРС США, сохранившего неопределенность относительно сроков и масштабов повышения ставок и начала сокращения баланса ФРС, умеренно-негативно сказалась на рынках. Сегодняшняя стабилизация цен на нефть способствует небольшому улучшению внешнего фона для рубля, однако мы по-прежнему видим больше негативных факторов для российской валюты", - пишут аналитики.