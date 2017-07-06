Целевой таргет по индексу ММВБ на конец 2017 года – 2280 пунктов - Промсвязьбанк

"Индекс ММВБ с начала года корректируется с исторических максимумов ввиду ухода «фактора Трампа» и крепких позиций рубля, обеспечивших снижение рублевой стоимости российской нефти. С начала 2014г. и до середины 2016г. динамика индекса ММВБ поддерживалась чистым притоком капитала в биржевые фонды. С февраля 2017г. начался цикл оттока, который продолжается и в настояшее время (пока у нас нет достаточных оснований считать иначе). Сокращение позиций институциональными инвесторами-нерезидентами стало одной из основных причин снижения рынка в 1П2017. Однако мы ожидаем, что интенсивность оттоков снизится во 2П2017. Целевой таргет по ММВБ на конец 2017 года остается прежним – 2280 пунктов. Несмотря на более сдержанный прогноз по нефти и экономике, мы верим в среднесрочное повышение оценок рынка к нефти и ожиданий по доходам российского бизнеса в целом на восстановительной фазе экономического цикла в России. Впрочем мы также допускаем, что достижение этого ориентира может сместиться на начало следующего года", - прогнозируют эксперты Промсвязьбанка.