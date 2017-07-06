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06 июля 2017 года 11:31

Рынок акций РФ утром подрос по ММВБ за счет ослабления рубля, упали Ростелеком и Татнефть на отсечке

Москва. 6 июля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне отскока нефти вверх после падения накануне и ослабления рубля, раллируют к новым вершинам бумаги "Аэрофлота" и упали акции "Ростелекома" и "Татнефти" из-за отсечки дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1923,78 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1005,82 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1%.

Доллар подорожал до 60,27 рубля (+0,29 рубля).

В росте лидируют рублевые акции "Аэрофлота" (+3,3%, до 210,95 рубля), "Мосбиржи" (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%).

Акции "Ростелекома" (-5,1% и -7,2% "префы") и "Татнефти" (-4,5% и -6,6% "префы") в четверг торгуются на бирже без дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" (закрытие реестра под дивиденды - 7 июля). Последний день с дивидендами торгуются бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), отсечка реестра под дивиденды у которых состоится 10 июля.

В США накануне индексы показали смешанную динамику, давление оказали возросшие геополитические риски после испытательного пуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "испытание МБР является новым витком угрозы для США, их союзников и региональных партнеров и для мира в целом".

Негативом для американского рынка акций в среду также стали слабые статданные. Объем заказов промышленных предприятий США в мае снизился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, темпы падения стали самыми существенными с ноября прошлого года.

Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители Центробанка не смогли прийти к единому мнению о прогнозах инфляции и ее возможном влиянии на темпы повышения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal fund rate). Нет ясности и в сроках сокращения активов на балансе Федрезерва, хотя часть руководителей ЦБ хотела приступить к нему до конца лета.

В Азии в четверг преобладало умеренное снижение индексов, также проседает Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%). Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии встречи "группы 20" и июньских данных о безработице в США.

Нефть в четверг растет после резкого падения накануне, ставшего максимальным за месяц.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $48,2 за баррель (+0,9% и -3,7% в среду), августовская цена WTI - $45,54 за баррель (+0,9% и -4,1% накануне).

Для WTI падение цены в среду стало первым после восьми сессий роста - самого длительного периода непрерывного подъема с 2010 года. Падению цен на нефть способствовали данные об увеличении добычи в странах ОПЕК, а также информация о том, что Россия не готова пойти на дальнейшее сокращение добычи, пишет MarketWatch.

В июне страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем. Примерно половина повышения объясняется ростом производства нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в правительстве РФ сообщило, что Россия намерена придерживаться текущего соглашения, предусматривающего снижение добычи в странах ОПЕК+ на 1,8 млн б/с до конца марта 2018 года.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, котировки Brent остаются под влиянием разнонаправленных сил: рост политических рисков (воинственность Северной Кореи, патовая ситуация в Ближнем Востоке) оказывает поддержку ценам, в то время как сохраняющийся скептицизм относительно скорого восстановления баланса нефтяного рынка тянет котировки вниз.

Потенциальным катализатором роста может стать менее позитивный взгляд американского регулятора на перспективы монетарной политики в протоколе июньского заседания FOMC, что способствует ослаблению доллара и повышает спрос на рисковые активы. Так, представители ФРС все больше обеспокоены отсутствием заметного роста потребительских цен (вопреки позиции Джанет Йеллен, которая считает это явление временным) и предлагают повременить с запуском программы сокращения активов на балансе (ожидается в августе) и третьим повышением ключевой ставки в этом году. Дополнительным аргументом для сторонников менее агрессивных действий регулятора могут стать относительно слабые данные по промышленным запасам в США.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что данные по запасам нефти от API показали сокращение запасов на 5,7 млн баррелей, что позволило котировкам остановить обвальное падение. В четверг данные от Минэнерго США (18:00 МСК), скорее всего, не позволят нефти восстановить потери среды - рынок будет консолидироваться вблизи зоны $48 за баррель.

Протоколы заседания ФРС показали, что у регулятора пока нет целостной картины относительно целевых показателей по инфляции, уровню безработицы, и темпам роста ВВП. В пятницу выйдут данные по рынку труда США, которые могут отправить индекс доллара DXY на тестирование зоны 95 пунктов. На "Мосбирже" закрепление доллара выше 60 рублей стоит рассматривать как сигнал к покупкам с целями 63 руб./$1.

Российские индексы пробуют продолжить восстановление, но пока внешний фон не дает очевидных сигналов к бурному росту. Индекс РТС пока смог удержаться выше 1000 пунктов, но динамика доллара не дает ему шансов на полноценную коррекцию. Индекс ММВБ может подрасти за счет экспортеров и спекулятивных бумаг.

По словам начальника отдела брокерских операций Росевробанка Евгения Волкова, хотя корреляция между рублем и нефтью заметно упала, сильные движения Brent все же оказывают значительное влияние на курс валюты. Пока уровень в районе $48-49 за баррель Brent выглядит наиболее стабильным, вряд ли стоит ожидать роста выше $50 без значимых факторов.

Кроме того, Минфин РФ продолжает проводить неудачные аукционы, что указывает на падение интереса к российскому долгу, а объем покупок валюты со стороны ведомства упал до минимума, который вообще не окажет никакого влияния на курс.

С технической точки зрения, доллар будет стремиться преодолеть 60,4 руб./$1, и если это произойдет, дальнейшее сопротивление будет только на отметке 61,6 руб./$1. Пока такой сценарий возможен только при сохранении текущих цен на нефть или их падении, но при росте до $49 и выше доллар вновь окажется выше 60 руб./$1.

Управляющий активами ООО "Инвестиционная палата" Александр Волынский сохраняет надежду на будущий выход индекса ММВБ к 2050-2100 пунктам. Потенциальные попытки снижения рекомендуется использовать для покупок от 1850-1900 пунктов. Признаком изменения соотношения сил в пользу продавцов может стать переход в консолидацию в районе 1800-1850 пунктов. В настоящий момент ситуация развивается скорее в пользу покупателей.

По словам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, в четверг стоит обратить внимание на ожидаемое решение Арбитражного суда Башкирии по заявлению АФК "Система" (MOEX: AFKS) об отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти" и "Башнефти" (MOEX: BANE).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг выросли акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+7%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+4,2%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,7%).

Подешевели бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,2%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-2,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,65 млрд руб. (из них 1,972 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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