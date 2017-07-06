Рубль понижается к доллару и евро в связи со снижением интереса к carry trade

Москва. 6 июля. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль опускается к бивалютной корзине в связи со снижением интереса к carry trade.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,07-60,16 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,14 руб./$1 (+15,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 68,19 руб./EUR1 (+12,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 14,29 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 63,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 56,13 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 51,46 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль опускается к доллару и евро в связи со снижением интереса участников рынка к операциям carry trade, а также подготовки к дивидендным выплатам. Цены на нефть растут в четверг после резкого падения по итогам предыдущей сессии, ставшего максимальным за месяц. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск поднялась на 1,17% - до $48,35 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подешевели на $1,82 (3,67%) - до $47,79 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени также на 1,17% - до $45,66 за баррель. Для WTI падение цены в среду стало первым после восьми сессий роста - самого длительного периода непрерывного подъема с 2010 года. Во вторник, когда Brent завершила сессию слабым снижением, торги WTI не проводились из-за выходного в США.

Падению цен на нефть в среду способствовали данные об увеличении добычи в странах ОПЕК, а также информация о том, что Россия не готова пойти на дальнейшее сокращение добычи, пишет MarketWatch.