Индекс ММВБ сегодня может продемонстрировать рост в пределах 0.5% - "Алор Брокер"

"Российские индексы в первой половине дня попробуют продолжить восстановление, но пока внешний фон не дает очевидных сигналов к бурному росту. Индекс РТС пока смог удержаться выше 1000 п., но динамика доллара не дает ему шансов на полноценную коррекцию. Индекс ММВБ сегодня может продемонстрировать рост в пределах 0.5% за счет экспортеров и спекулятивных бумаг. Среди акций мы бы отметили Газпром и Алроса", - отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.