.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Экспорт нефти странами ОПЕК растет второй месяц подряд - AMarkets
.
06 июля 2017 года 11:29
Экспорт нефти странами ОПЕК растет второй месяц подряд - AMarkets
"Цены на нефть в среду снизились, прервав восстановительную динамику, продолжавшуюся больше недели, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Размер дневного снижения стал максимальным за месяц. Участники рынка отреагировали распродажами на сообщения о неготовности РФ поддержать предложение по дополнительному сокращению добычи, а также отчет ОПЕК по объемам производства и динамике экспорта в прошлом месяце. Напомню, в мае члены ОПЕК и другие экспортёры, включая РФ, продлили действие соглашения по сокращению уровня добычи до марта 2018 г. Как стало известно накануне, это максимум, на что готово пойти Минэнерго России, оказывая поддержку ближневосточной инициативе по восстановлению баланса на мировом рынке черного золота". Тем временем, несмотря на соблюдение обязательств по ограничению добычи, экспорт нефти странами ОПЕК вырос в июне второй месяц подряд до 25,92 миллиона баррелей в сутки, что превышает показатель мая и аналогичного периода прошлого года на 450.000 баррелей в сутки и 1,9 миллиона баррелей в сутки соответственно. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что рост нефтедобычи в ключевых странах-производителях продолжит нивелировать действия ОПЕК+, направленные на решение проблемы перенасыщения рынка сырьем. Сегодня будут опубликованы данные по запасам нефти в США от EIA. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что EIA сообщит о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, также прогнозируется снижение запасов бензина на 1 млн баррелей. Если прогноз не подтвердится, обвал котировок нефти продолжится, считает эксперт.
.
06 июля 2017 года 19:48
Москва. 6 июля. Доллар США немного понижается, евро повышается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль отыграл значительную часть потерь, но продолжает слегка снижаться к бивалютной корзине. читать дальше
.06 июля 2017 года 19:20
Москва. 6 июля. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам за счет бумаг экспортеров на фоне роста нефти, оптимизм был омрачен снижением мировых фондовых площадок и укреплением рубля. Взлетели к новым вершинам бумаги "Аэрофлота", упали акции "Ростелекома" и "Татнефти" из-за отсечки дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.06 июля 2017 года 19:10
Возвращение российской валюты к отметке 60 рублей за доллар может оказаться недолгим - ИК "Велес Капитал"
Большую часть дня в четверг котировки нефти находились в зеленой зоне, отыгрывая прогноз API о снижении запасов энергоносителей в США, и фактические данные Минэнерго оправдали ожидания инвесторов, сумев продемонстрировать еще большее снижение запасов, чем ожидалось. В результате в конце рабочего... читать дальше
.06 июля 2017 года 18:42
Москва. 6 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг снижаются на фоне общемирового бегства инвесторов от рисков в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снижаются в цене, что ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов в "коротком" и среднесрочном сегментах и к некоторому расширению спредов для "длинных" бумаг. читать дальше
.06 июля 2017 года 18:30
На этой неделе окончательно подтвердилась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля - первая после вступления в должность американского президента. Говорили об этом несколько месяцев, но еще в июне полной уверенности не было. Как... читать дальше
.06 июля 2017 года 17:52
"Российские индексы акции вновь торгуются разнонаправленно. Индекс РТС снижается на 0,05% из-за ослабления рубля против доллара на 12 копеек ниже отметки 60 руб/долл. Индекс ММВБ растет на 0,15% до 1923,4 пункта вслед за акциями Аэрофлота (+4,2%) и металлургических компаний. Курс рубля снижается,... читать дальше
.06 июля 2017 года 17:20
"Американская валюта снова загрустила, хотя пока старается не терять лица, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - После невнятного протокола ФРС на контрасте сыграл отважный ЕЦБ, который, как оказалось, еще в июне начал обсуждать... читать дальше
.06 июля 2017 года 16:42
Цены на нефть упали на 4% в среду из-за возобновления опасений по поводу избытка предложения на рынке, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. "Бычьи" настроения на рынке подпитывались не неопровержимыми фактами, а новостями, слухами и историями, и это в целом... читать дальше
.06 июля 2017 года 15:45
Москва. 6 июля. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль частично отыграл утреннее снижение, но продолжает снижаться к бивалютной корзине. читать дальше
.06 июля 2017 года 15:25
"Валюты стран с формирующимися рынками в течение недели постепенно уступают позиции по отношению к доллару, и положительный результат (+0.56%) пока смог продемонстрировать лишь бразильский реал, укрепившийся на фоне позитивных локальных новостей. Вероятнее всего, подобная динамика объясняется... читать дальше
.06 июля 2017 года 15:00
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 115 рублей до 125 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.06 июля 2017 года 14:38
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,70-60,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Доллар на Московской бирже восстанавливает позиции, пытаясь закрепиться выше 60-рублевой отметки. Российская валюта слабеет под воздействием комплекса факторов: снижения привлекательности отечественных активов, неблагоприятного геополитического фона, сохранения неопределенности на рынке «черного... читать дальше
.06 июля 2017 года 14:20
"День сегодня явно не сулит поводов для новых покупок, - полагает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Ближе к концу основной сессии российские акции могут немного скорректироваться. Закрытие торгов в Европе и США, с высокой вероятностью, пройдёт на отрицательной территории. Из важной... читать дальше
.06 июля 2017 года 13:53
"К середине недели нефть предприняла несколько активных попыток штурма отметки в 50$, где на сегодняшний день находится сильный уровень сопротивления 50-ти дневной средней, - напоминает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Котировкам не удалось «пробить» данный уровень в минувшую среду, помешал им... читать дальше
.06 июля 2017 года 13:35
К началу третьего квартала российский рубль остается несколько переоцененным по отношению к нефтяным котировкам - Промсвязьбанк
К началу третьего квартала российский рубль, на взгляд экспертов Промсвязьбанка, остается несколько переоцененным по отношению к нефтяным котировкам. Однако июньская коррекция в большинстве валют Emerging markets нашла отражение и в динамике рубля. Ключевыми факторами, определяющими динамику... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.