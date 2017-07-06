Рынок ОФЗ оказался во власти продавцов - Росбанк

"После затяжного периода спокойствия рынок ОФЗ вчера оказался во власти продавцов, что было обусловлено резким снижением нефтяных цен (-3.7%) и возобновившимся ослаблением рубля (USDRUB +0.9%), - отмечают эксперты Росбанка. - За день кривая локального госдолга сдвинулась вверх на 5-8 бп по доходности. Суверенная кривая долларовых выпусков также прибавила около 4-6 бп в доходности по всей длине, следуя общей динамке валютных активов из развивающихся стран. Продажи на рынке ОФЗ вчера затруднили проведение первых аукционов ОФЗ в 3-м квартале для Минфина. Размер премии по доходности отсечения (к уровню закрытия вторника) расширился до рекордных 13-15 бп как в среднесрочном выпуске 26220 (5 лет), так и в долгосрочном 26219 (9 лет)".

Фиксируя приближение кривой ОФЗ к июньским максимумам по доходности, эксперты Росбанка полагают, что покупатели на аукционах могут рассчитывать на восстановление сегмента госдолга при стабилизации нефти в районе 48-50 долл./барр. и курса USD/RUB около 60, что подтверждается, в частности, наличием спроса на обоих аукционах Минфина, в 1.5 раза превысившего предложение. Дополнительным драйвером для ОФЗ могут стать ожидания нейтрально-позитивных итогов от встречи Президентов РФ и США на полях Саммита G20 7 июля.