На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 6 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли в среду вслед за повышением котировок акций компаний технологического сектора. Dow Jones Industrial Average завершил сессию незначительным снижением на фоне падения цен акций Walt Disney Co. (-1,7%) и Nike Inc. (-1,9%). Повышение цен акций технологических компаний, вероятно, связано с тем, что инвесторы считают их достаточно привлекательными после существенного падения котировок за последнее время.

Негативом для американского рынка акций в среду стали слабые статданные. Объем заказов промышленных предприятий США в мае 2017 года снизился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Темпы падения показателя стали самыми существенными с ноября прошлого года. Заказы на товары длительного пользования (более 3 лет), на долю которых приходится более половины всех заказов промпредприятий, также уменьшились на 0,8%.

Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители Центробанка не смогли прийти к единому времени о прогнозах инфляции и ее возможном влиянии на темпы повышения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal fund rate). Нет ясности и в сроках сокращения активов на балансе Федрезерва, хотя часть руководителей ЦБ хотела приступить к нему до конца лета.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг, дешевеют акции нефтяных компаний. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,34%, гонконгский Hang Seng - 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, южнокорейский KOSPI - менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил менее 0,1%. Инвесторы занимают выжидательную позицию на фоне возросшей напряженности вокруг Северной Кореи, а также в преддверие встречи "группы 20" и июньских данных о безработице в США.

В свою очередь цены на нефть растут в четверг после резкого падения по итогам предыдущей сессии, ставшего максимальным за месяц. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:32 мск поднялась на 1% - до $48,27 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подешевели на 3,67% - до $47,79 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,04% - до $45,6 за баррель. Контракт подешевел на 4,12% - до $45,13 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Для WTI падение цены в среду стало первым после восьми сессий роста - самого длительного периода непрерывного подъема с 2010 года. Во вторник, когда Brent завершила сессию слабым снижением, торги WTI не проводились из-за выходного в США. Падению цен на нефть в среду способствовали данные об увеличении добычи в странах ОПЕК, а также информация о том, что Россия не готова пойти на дальнейшее сокращение добычи. В июне страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем. Примерно половина повышения объясняется ростом производства нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду немного снизилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,917 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,695 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 июля снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 516,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЧТПЗ БО-001Р-02" (+1,07%), "Акрон БО-03" (+0,49%) и "Металлоинвест БО-08" (+0,25%), а в лидерах снижения - "Газпром капитал БО-05" (-0,99%), "Металлоинвест БО-02" (-0,32%) и "О1 Пропертиз Финанс-01" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что спрос на облигации ООО "Связьинвестнефтехим-финанс" (SPV-компания принадлежащего правительству Татарстана АО "Связьинвестнефтехим") серии 001Р-01 объемом 20 млрд рублей составил около 24 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 4 июля. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была определена в размере 8,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Бонды имеют полугодовые купоны. Техническое размещение 5-летних облигаций запланировано на 11 июля. Бумаги размещаются в рамках программы облигаций компании общим объемом до 30 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.

Бинбанк (MOEX: MDMB) установил ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 11,15% годовых. Банк разместил 3-й выпуск биржевых облигаций объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3 года в июле 2013 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. С декабря 2014 года по октябрь 2015 года банк провел доразмещение серии БО-03 на общую сумму 16 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в обращении составляет 18 млрд рублей. Ставка текущего купона - 12% годовых. По бумагам 19 июля предстоит оферта.

ПАО "Трансфин-М" установило ставку 7-8-го купонов биржевых облигаций серии БО-30 в размере 11% годовых (54,85 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). "Трансфин-М" в июле 2014 года разместил биржевые облигации серии БО-30 номинальным объемом 2,02 млрд рублей. Ставка текущего купона - 10% годовых. По бондам 21 июля предстоит оферта.