Ожидаем умеренного роста основных российских фондовых индексов - ИК "Финам"

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон, считает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Так, покупки в российских бумагах будут поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где на фоне данных Американского института нефти нефть марки Brent смогла подняться в район 48,2 доллара за баррель. По статистике API, в Штатах запасы нефти и бензина упали более, чем на 5,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 0,4 млн баррелей, что является «бычьим» сигналом для рынка и в течение дня, до публикации официальных данных, может способствовать восстановлению котировок «черного золота». По итогам вчерашних торгов в США индекс Dow Jones сохранил позиции у уровней закрытия понедельника, а индекс S&P500 поднялся на 0,2%.

С утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,05%. Торги в Азии проходят на отрицательной территории. Так, японский Nikkei и китайский Shanghai Composite снижаются на 0,5% и 0,3% соответственно, что сдержит покупки в наших активах.

В сложившейся ситуации Б. Зварич ожидает умеренного роста основных российских фондовых индексов. В результате, в начале дня индекс ММВБ закрепится выше отметки 1920 пунктов. Однако открытие европейских площадок, где возможна негативная динамика в начале дня, на фоне негативной статистики по промышленным заказам в Германии, приведет к компенсации роста первых минут и возвращению нашего рынка к уровням закрытия среды. Во второй половине торгов внимание игроков будет обращено на блок важной макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы отчет ADP о занятости, данные по заявкам на пособие по безработице, а также торговый баланс и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов. Также существенным фактором для нашего рынка станут данные Минэнерго США по запасам углеводородов. В случае, если они подтвердят сильное снижение запасов, продемонстрированное данными API, а также покажут снижение добычи, это даст сильный импульс для роста рынка энергоносителей, а значит, поддержит наши активы в последний час торгов, уверен аналитик ИК.