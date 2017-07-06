Индекс ММВБ продемонстрирует околонулевую динамику - "Открытие Брокер"

В четверг утром для отечественного рынка складывается достаточно негативный внешний фон, полагает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. В частности, в «красной зоне» торгуются ключевые азиатские фондовые индексы: китайский индикатор CSI 300 теряет 0,54%, а японский Nikkei 225 снижается на 0,57%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует нейтральную динамику. Ключевым событием ближайших дней станет стартующий 7 июля саммит G20, считающийся главным форумом с точки зрения налаживания международного экономического сотрудничества. Заявления первых лиц перед форумом и в его рамках могут оказывать существенное влияние на котировки валют и отдельных бумаг.

Сегодня запланирован выход большого блока макростатистики по США. В 15:30 (мск) станет известно недельное значение количества заявок на получение пособий по безработице (прогноз составляет +243 тыс.). Помимо этого, выйдут данные по торговому балансу за май. В 17:00 (мск) ожидается релиз значений индекса экономических условий ISM в непроизводственной сфере за июнь (прогноз – 56,5 пунктов). В Германии еще до открытия российского рынка выйдут данные по заказам предприятий за май (прогноз – +2% м/м).

Среди российских корпоративных событий интерес в первую очередь представляет рассмотрение судом заявления АФК «Система» об отмене обеспечительных мер по иску «Роснефти». В акциях холдинга и его дочерних компаний во главе с МТС возможна повышенная волатильность. Помимо этого, стоит обратить внимание на то, что сегодня последний день (с учетом режима торгов T+2) до дивидендной отсечки по таким бумагам, как «Лукойл», МТС, «Русгидро».

К текущему моменту ликвидные ближние фьючерсы на нефть основных сортов прибавляют в пределах 0,8%: Brent стоит $48,12, а WTI – $45,45. Рынок постепенно восстанавливается после распродаж на фоне публикации оценок роста добычи ОПЕК на 450 тыс. барр. м/м до 25,92 млн барр. Вчера поздно вечером вышли неплохие в плане поддержки котировок оценки запасов в США от API: запасы нефти сократились на 5,8 млн барр, а бензина упали на 5,7 млн барр. Если официальные данные от EIA в 18:00 (мск) подтвердят значительное сокращение запасов – рынок «чёрного золота» может ускорить восстановление.

"Судя по всему, сегодня в первой половине дня стоит ожидать умеренного, в пределах 0,5%, укрепления рубля к доллару США на фоне отскока вверх цен на нефть. На фондовом рынке негативный внешний фон сделает своё дело, и ММВБ продемонстрирует околонулевую динамику, несмотря на активную часть дивидендного периода", - прогнозирует эксперт.