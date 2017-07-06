Мы пока не видим оснований для серьезного снижения российского фондового рынка - Промсвязьбанк

Обвал нефтяных котировок максимальными темпами за последние несколько недель и ракетные испытания Северной Кореи ослабили позитивный настрой на рынках начала недели и способствовал умеренному и сегментированному спросу на рисковые активы, отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов. Сырьевые секторы оказались под давлением, но рост в финсекторе и технологических компаниях поспособствовал удержанию индекса MSCI World и рамках установившегося узкого торгового диапазона. Публикация протокола последнего заседания ФРС не внесли ясности в планы регулятора по срокам начала сокращения баланса, что пока нейтрально влияет на динамику активов развивающихся рынков, при этом восстановления нефтяных цен после данных о сокращении запасов от API могут привести к восстановлению капитализации нефтегазовых мейджоров. Помимо сегодняшних официальных данных от Минэнерго, способных оказать сильное влияние на ход торгов нефтяными фьючерсами, в центре внимания до конца недели также саммит G20 (на его полях может пройти первая встреча В.Путина и Д.Трампа), а также обсуждение законопроекта по реформе здравоохранения в США, которое может дать старт реализации инициатив президентской администрации в области экономического стимулирования.

"Российский фондовый рынок замедлил движение вверх на фоне снижения нефтяных котировок, которое лишь отчасти было компенсировано ослаблением курса рубля, - комментирует эксперт банка. - Развитие коррекции вслед за нефтяными котировками пока сдерживается также привлекательными стоимостными оценками после коррекции в 1-м полугодии, высокой дивидендной доходностью и ожиданиями промежуточных выплат со стороны госкомпаний, а также надежд на позитивные итоги предстоящей встречи В.Путина и Д.Трампа. Сегодня к открытию торгов сформировался неоднозначный внешний фон. Цены на нефть демонстрируют восстановление, однако на глобальных рынках пока не наблюдается сдержанный настрой. Вместе с тем, мы пока не видим оснований для серьезного снижения, а сентимент в отношении российских активов пока подпитывается внутренними идеями, связанными со встречей G20 и возможностью промежуточных выплат госкомпаний, а также планомерным ослаблением рубля, что идет на пользу акциям экспортеров".