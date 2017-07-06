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06 июля 2017 года 09:21

Цены на нефть растут после резкого падения накануне, S&P 500 и Nasdaq в плюсе

S&P 500 и Nasdaq выросли в среду благодаря подъему технологического сектора. Фондовые индексы АТР слабо снижаются в четверг, дешевеют акции нефтекомпаний. Цены на нефть растут после резкого падения накануне, Brent подорожала до $48,11 за баррель.

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли в среду вслед за повышением котировок акций компаний технологического сектора.

Dow Jones Industrial Average завершил сессию незначительным снижением на фоне падения цен акций Walt Disney Co. (-1,7%) и Nike Inc. (-1,9%).

Стоимость бумаг Amazon.com Inc. поднялась по итогам торгов на 1,9%, Apple Inc. - на 0,4%, Microsoft Corp. - на 1,3%, eBay Inc. - на 0,4%.

Повышение цен акций технологических компаний, вероятно, связано с тем, что инвесторы считают их достаточно привлекательными после существенного падения котировок за последнее время, отмечает аналитик Prudential Financial Куинси Кросби.

"Новые деньги приходят на рынок. Новые деньги появляются в начале нового квартала, а недавний спад в технологическом секторе сделал котировки бумаг более привлекательными", - заявил эксперт.

Среда стала первым полным торговым днем для американского рынка акций на этой неделе: в понедельник сессия была укороченной из-за предстоящего праздника (День независимости), а во вторник рынок был полностью закрыт.

Пока американские трейдеры отдыхали, остальные рынки оказались под давлением возросших геополитических рисков, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, во вторник Северная Корея осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По оценкам Минобороны Южной Кореи, дальность полета новой ракеты может достигать 5,5 тыс. км.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "испытание МБР является новым витком угрозы для США, их союзников и региональных партнеров, и для мира в целом

"Геополитическая напряженность представляет собой основную угрозу для глобальной стабильности, а также состояния экономики, и трейдеры не могут игнорировать этот факт, поэтому они обязаны сохранять бдительность", - отмечает аналитик Think Markets Наим Аслам.

Негативом для американского рынка акций в среду также стали слабые статданные.

Объем заказов промышленных предприятий США в мае 2017 года снизился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Темпы падения показателя стали самыми существенными с ноября прошлого года.

Заказы на товары длительного пользования (более 3 лет), на долю которых приходится более половины всех заказов промпредприятий, также уменьшились на 0,8%.

Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители Центробанка не смогли прийти к единому времени о прогнозах инфляции и ее возможном влиянии на темпы повышения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal fund rate).

Нет ясности и в сроках сокращения активов на балансе Федрезерва, хотя часть руководителей ЦБ хотела приступить к нему до конца лета.

Протокол июньского заседания ФРС не принес "ничего нового", отмечает аналитик Wedbush Securities Ян Винер.

"Трейдеры по-прежнему ожидают дальнейшего подъема ставки Федрезервом, а ясности в отношении сокращения баланса все еще нет", - говорит эксперт.

Котировки бумаг нефтекомпаний снизились в среду вслед за резким падением цен на нефть. Акции Chesapeake Energy Corp. подешевели на 6,6%, Transocean Ltd. - на 4,5%, Exxon Mobil Corp. - на 1,5%, Chevron Corp. - на 1,6%.

Стоимость акций Vantiv Inc. опустилась по итогам торгов на 2,4%. Процессинговая компания Vantiv Inc. в среду объявила о планах купить крупнейшую британскую платежную систему Worldpay Group Inc. за 7,7 млрд фунтов стерлингов ($9,94 млрд).

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 0,01% - до 21478,17 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,2%, составив 2432,54.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 0,7%, до 6150,86 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг, дешевеют акции нефтяных компаний.

Японский индекс Nikkei 225 потерял в ходе торгов 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, южнокорейский KOSPI - менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил менее 0,1%.

Инвесторы занимают выжидательную позицию на фоне возросшей напряженности вокруг Северной Кореи, а также в преддверие встречи "группы 20" и июньских данных о безработице в США.

Эти факторы сдерживают фондовые рынки в данный момент, отмечает аналитик BNP Paribas Investment Partners Артур Квонг.

Резкое падение цен на нефть по итогам торгов в среду привело к снижению котировок акций азиатских нефтекомпаний в четверг. Бумаги японских JXTG и Inpex подешевели соответственно на 2,4% и 1,2%, китайских PetroChina и Cnooc - на 1,2% и 1,3%.

Укрепление иены относительно доллара США толкает вниз цены акций японских экспортеров, главным образом, автопроизводителей и производителей электроники.

Бумаги Toyota Motor подешевели на 0,3%, Honda Motor - на 1,6%, Sony - на 0,6%, Canon - на 0,5%, Panasonic - также на 0,5%.

Стоимость акций китайского автопроизводителя Great Wall Motor Co. подскочила в ходе торгов в Гонконге на 9,1% вслед за улучшением оценки бумаг аналитиками Morgan Stanley до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Цены на нефть растут в четверг после резкого падения по итогам предыдущей сессии, ставшего максимальным за месяц.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск поднялась на $0,32 (0,67%) - до $48,11 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подешевели на $1,82 (3,67%) - до $47,79 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,3 (0,66%) - до $45,43 за баррель. Контракт подешевел на $1,94 (4,12%) - до $45,13 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Для WTI падение цены в среду стало первым после восьми сессий роста - самого длительного периода непрерывного подъема с 2010 года. Во вторник, когда Brent завершила сессию слабым снижением, торги WTI не проводились из-за выходного в США.

Падению цен на нефть в среду способствовали данные об увеличении добычи в странах ОПЕК, а также информация о том, что Россия не готова пойти на дальнейшее сокращение добычи, пишет MarketWatch.

В июне страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем. Примерно половина повышения объясняется ростом производства нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в правительстве РФ сообщило, что Россия намерена придерживаться текущего соглашения, предусматривающего снижение добычи в странах ОПЕК+ на 1,8 млн б/с до конца марта 2018 года.

По словам источников, еще большее снижение добычи может послать рынкам неверный сигнал, который может быть интерпретирован как опасения, что текущего соглашения недостаточно для поддержки цен на топливо.

"Вслед за мощным ралли в течение восьми сессий рынок был остановлен новостями, не имеющими отношения к США, - отмечает глава отдела анализа сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен. - Это новости об увеличении добычи странами ОПЕК, а также о нежелании России сокращать добычу в дальнейшем".


Опубликовано: /Финмаркет/
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